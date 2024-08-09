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Атака дронов в РФ: в Липецке пылает аэродром, детонируют боеприпасы, объявлена эвакуация

Анна Ярославская
9 августа 2024, 07:47
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На территории Липецкого муниципального округа вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Возникли проблемы с электроснабжением.
Взрывы в Липецке
Взрывы в Липецке прогремели ночью 9 августа / Фото: t.me/astrapress

В ночь на 9 августа в российском городе Липецк прогремели взрывы на военном аэродроме. Местные власти завили о "массированной атаке беспилотников" и работе ПВО в регионе.

На территории Липецкого муниципального округа вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением.

Об атаке на военный аэродром сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей. По данным канала, после взрывов началась детонация боеприпасов.

видео дня

Смотрите видео - В Липецке дроны атаковали военный аэродром:

Скриншот

Как сообщил в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, эвакуации в Липецкой области подлежат населенные пункты: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.

Липецкий губернатор не говорил о горящем аэропорту, но заявлял о "детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий" и необходимости экстренных служб осуществить "ликвидацию последствий детонации взрывоопасных объектов".

Кроме того, по его словам, в результате падения БПЛА был поврежден энергообъект. После этого последовали проблемы с энергоснабжением.

Как пишет Astra, населенные пункты, где собрались проводить эвакуацию, расположены недалеко от военного аэродрома.

Атака дронов в РФ: в Липецке пылает аэродром, детонируют боеприпасы, объявлена эвакуация
Фото t.me/astrapress

Позже липецкий губернатор уточнил, что в зону эвакуации попадают 416 домовладений.

"Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах", - рассказал он.

Позже в Главном управлении МЧС из Липецкой области подтвердили пожар на военном аэродроме.

Позже губернатор заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.

Также Артамонов рассказал, что по предварительным данным "в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек". Он добавил, что они – в больницах.

Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.

Как сообщал Главред, в ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Оккупанты заявили, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.

Гауляйтер Севастополя Михаил Розважаев заявил, что якобы были уничтожены два безэкипажных катера.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары по России

Напомним, украинские силы обороны в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России. Взрывы прогремели на всей территории аэропорта.

Согласно спутниковым снимкам, оккупанты оперативно убрали самолеты со стоянки рядом со складами.

СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны заявили, что беспилотники военной разведки Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области. Склад обеспечивал военные подразделения РФ на оккупированном Донбассе.

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