Там базируются Су-24 и Су-34: БПЛА мощно атаковали аэродром в РФ, детали

Беспилотники нанесли удары по военному аэродрому страны-оккупанта России в Морозовске Ростовской области. На месте инцидента пожар. Местные жители говорят о звуках взрывов на месте пожаров.
Как сообщает российский Telegram-канал Astra, по мнению очевидцев, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.
"Судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом, предполагают очевидцы. Официальной информации нет", - говорится в сообщении.видео дня
Смотрите видео последствий ударов БПЛА по аэродрому Морозовск в Ростовской области:
Повреждены склады в двух районах
Согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram, зафиксированы повреждения складских объектов.
"В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах", - сказал Голубев.
Экстренные службы ликвидируют возгорание.
Как известно, на аэродроме Морозовск находится 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Там же дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М. С 2014 там размещены Су -34.
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Морозовск - что о нем известно
Морозовск — город в Ростовской области РФ. В 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром "Морозовск".
На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года - Су-34, с помощью которых российские террористы атакуют украинские мирные города.
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