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Там базируются Су-24 и Су-34: БПЛА мощно атаковали аэродром в РФ, детали

Андрей Ганчук
3 августа 2024, 07:36
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Власти Ростовской области уже заявили о "повреждениях складских объектов в Каменском и Морозовском районах", версия очевидцев отличается.
Удар по военному аэродрому Морозовск
На военном аэродроме Морозовск в Ростовской области пожар / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Telegram-канал ASTRA

Беспилотники нанесли удары по военному аэродрому страны-оккупанта России в Морозовске Ростовской области. На месте инцидента пожар. Местные жители говорят о звуках взрывов на месте пожаров.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, по мнению очевидцев, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.

"Судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом, предполагают очевидцы. Официальной информации нет", - говорится в сообщении.

видео дня

Смотрите видео последствий ударов БПЛА по аэродрому Морозовск в Ростовской области:

Морозовск
На военном аэродроме Морозовск базируется военная авиация врага / Скриншот Главред

Повреждены склады в двух районах

Согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram, зафиксированы повреждения складских объектов.

"В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах", - сказал Голубев.

Экстренные службы ликвидируют возгорание.

Как известно, на аэродроме Морозовск находится 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Там же дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М. С 2014 там размещены Су -34.

Взрывы на военных объектах оккупантов России – главные новости по теме:

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму, который произошел в ночь на 26 июля.

Украинская армия атаковала один из военных объектов врага на оккупированном полуострове, который используется для ударов по Украине.

На следующий день произошла атака дронов на аэродром "Дягилево" в Рязани. На объекте базируются стратегические военные самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78. Также на месте находится ремонтный завод.

В ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья", атака была 27 июля. Силы обороны ударили не только по объекту, где расположена стратегическая военная авиация, но и поразили нефтеперерабатывающий завод.

Морозовск - что о нем известно

Морозовск — город в Ростовской области РФ. В 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром "Морозовск".

На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года - Су-34, с помощью которых российские террористы атакуют украинские мирные города.

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