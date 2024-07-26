В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму: детали

Защитники Украины в ночь на 26 июля нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины и отметили, что это один из аэродромов, которые страна-агрессорка Россия использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по территории Украины.
"Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это один из оперативных аэродромов, которые россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что информация о последствиях удара уточняется.
При этом в Генштабе ВСУ обратили внимание, что этот аэропорт прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект российских оккупантов.
"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф будет продолжаться и дальше", - добавили в Генштабе.
Аэродром Саки в Крыму
Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс "Нитка" для подготовки лётного состава палубной авиации.
До 1991 года его использовали ВВС СССР, с 1991 года до 2014 года он служил базой для 10-й бригады морской авиации Украины. После анннексии Крыма Россией аэродром использует Минобороны РФ (Военно-морской флот ВС РФ).
С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолётах Су-24М и Су-30СМ, пишет Википедия.
Аэродром расположен в п. Новофёдоровка (ранее именовался Саки-4) и принимает все типы ВС без ограничений.
Удар по аэродрому "Саки" в Крыму - что известно
Напомним, в ночь на 26 июля произошли мощные взрывы в Крыму - горел аэродром "Саки", была слышна детонация боеприпасов. Серию взрывов было слышно в Новофедоровке, в районе Окуневки и Симферополе.
После этого представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, какие последствия атаки на аэродром "Саки". В результате ночной атаки на вражеский аэродром ВСУ удалось поразить несколько важных для оккупантов целей, в частности речь может идти об истребителях Су-34 и Су-35.
Братчук отметил, что последний раз "Саки" украинские силы атаковали еще в январе. Вероятно, поэтому оккупанты надеялись, что больше ударов по аэродрому не будет. Подтверждением этого является то, что враг даже не успел поднять самолеты в воздух, а ей на аэродроме было около 16 единиц.
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