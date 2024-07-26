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Прекращение огня без вывода войск: известно, какими будут последствия для Украины

Мария Николишин
26 июля 2024, 15:14
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Многие страны предлагали идею прекращения огня, но не задумывались о её последствиях, говорит Боднар.
Прекращение огня без вывода войск: известно, какими будут последствия для Украины
В случае прекращения огня 25% территорий Украины останутся под контролем РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Прекращение огня без вывода войск страны-агрессора России с временно оккупированных территорий Украины предоставит РФ возможность для дальнейших атак. Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Euronews.

По его словам, решение проблемы российской оккупации, которая длится уже более двух лет, заключается в защите территориальной целостности Украины в рамках международного права.

"Любое другое предложение решения не должно приниматься к рассмотрению, и по этой причине мы отклонили его", - отметил посол.

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Он также добавил, что многие страны предлагали идею прекращения огня, но не задумывались о её последствиях.

Боднар отметил, что прекращение огня оставит 25% территории Украины под контролем России, которая выиграет время для усиления своих возможностей и возобновления нападений на Украину.

"Наши методы обеспечения мира очень просты - это вывод российских войск и сохранение международного права, тогда мы можем начать говорить о других возможностях", - заявил сказал посол Украины в Турции.

Кто такой Василий Боднар?

Василий Миронович Боднар (род. 20 сентября 1976, с. Олесино, Украина) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (с 2021). Заместитель министра иностранных дел Украины (2017-2021), Генеральный консул Украины в Стамбуле (2015-2017), по совместительству - представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (от 2016 до 27 июля 2017), сообщает Википедия.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский уверен, что "горячую стадию" войны в Украине можно завершить при поддержке Запада уже в конце 2024 года. Но, по его словам, все должно завершиться на справедливых для Украины условиях.

Военнослужащий ВСУ Игорь Олейник заявил, что война России против Украины вскоре не закончится, особенно в том случае, если будут переговоры. Украинская армия получит хорошие шансы на победу в войне, если российское государство распадется, но такой сценарий маловероятен.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что война может завершиться тогда, когда Путин будет нести настолько непоправимые потери, что даже в среднесрочной перспективе у него не будет возможности оправиться.

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