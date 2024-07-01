Ошибки Путина приведут РФ к коллапсу: названо два условия завершения войны

В России неизбежно появление "региональных князьков", которые захотят провести переосмысление политики федерального центра, считает дипломат Александр Хара.

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Война будет продолжаться, пока россияне могут воевать, или до момента начала распада РФ - Хара / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Развязанная Россией война против Украины может завершиться при двух условиях: отсутствия у оккупантов возможности продолжать боевые действия и усиления автономии российских регионов на фоне кризиса в Кремле. Об этом заявил дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

В интервью Главреду он рассказал о том, что пока Украина не вступит в НАТО, Россия не оставит имперских амбиций и война будет продолжаться.

"Единственное, что сможет остановить эту войну – это отсутствие ресурсов у России продолжать воевать и центробежные процессы, связанные с кризисом в Кремле. А ошибки, которые допустил Путин, приведут к процессам, которые закончатся коллапсом Российской Федерации", - считает Хара. видео дня

Также он добавил, что региональные политические фигуры будут способны переосмыслить политику Кремля.

"То есть война закончится при двух условиях: во-первых, при отсутствии ресурсов у России, а, во-вторых, при ослаблении или смене власти. Очень важно, кто в России у власти, насколько эта власть прочная или слабая. Ведь неизбежно начнут появляться региональные князьки, которые будут проявлять добрую волю и переосмысление. Этого, как по мне, можно ожидать", - подчеркнул Александр Хара.

Когда закончится война – прогнозы:

Война России против Украины затянется, считает боец "Азова" Нико. Как полагает военнослужащий, украинцам придется очень долго воевать. У России широкие захватнические планы, которые включают Польшу, Германию и Францию.

Длительность войны в Украине зависит от интенсивности военной помощи со стороны НАТО, считает генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Он убежден, что путь к миру – предоставление вооружений Киеву.

Война в Украине завершится, когда Путин поймет, что он не может победить и удержать захваченные территории, предположил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Уэсли Кларк. Как полагает Кларк, война должна закончиться в интересах Киева.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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