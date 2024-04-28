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Когда закончится война в Украине: боец НГУ назвал прогноз

Андрей Ганчук
28 апреля 2024, 16:09обновлено 28 апреля, 16:42
В планах агрессора России – Польша, Германия и Франция, украинцы чудом держатся благодаря мотивации и своей силе, сказал боец бригады НГУ Азов Нико.
ВСУ, войска РФ
Заморозка войны не приведет к ее завершению - боец НГУ / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Развязанная Россией война против Украины затянется надолго. Следующему поколению украинцев тоже придется воевать. Нужно готовиться. Об этом заявил боец 12-й бригады Национальной гвардии Азов с позывным Нико.

В интервью ТСН он рассказал о том, что эпоха войн уже началась, и украинцам придется воевать очень долго. В "планах" РФ – страны Европы, а украинский народ держится благодаря силе и мотивации.

"Мы и будем продолжать бороться. Если этот конфликт немного заморозят, это все ненадолго. Они опять же наберутся силы, вооружение и будут снова вторжения. Мы все слышим, какие у них планы: Польша, Германия, Франция. Они через нас пройти не могут. И то мы чудом держимся, потому что большинство мотивировано в этом и у большинства еще есть силы. Я думаю, что это все еще надолго затянется, эта война", - считает военный.

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Как полагает боец, украинцам следует понимать, что следующему поколение тоже будет вынуждено воевать.

"И надо готовиться, как только есть время, нужно готовиться ко всему этому. Надо повысить уровень тактической медицины, тактики огневой подготовки", - подчеркнул Нико.

Когда закончится война – прогнозы:

Война России против Украины закончится, когда мир осознает уровень угрозы от Москвы, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, мировое сообщество не готово к тому, что Путин потеряет власть, однако мир способен сделать правильный выбор.

Чтобы в Украине наступил мир, РФ должна вывести свои войска с ее территории, отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ряд государств, в том числе и Украина, обсуждают потенциальную модель мирного завершения войны.

Война в Украине продолжится, пока в РФ существует режим Путина, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. В случае смены власти в России откроется окно возможностей для перемен.

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" – тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

В ходе АТО/ООС "Азов" также принимал участие в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь в ходе полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

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