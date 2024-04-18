'Появится окно возможностей': Буданов назвал условие завершения войны

Глава ГУР озвучил свон мнение относительно переговоров со страной-агрессором РФ.

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Буданов высказался о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот видео

Начальник главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов считает, что война в Украине продолжится, пока в России будет действовать действующий режим. Об этом он сказал The Washington Post.

О прогнозах завершения войны в Украине он высказался осторожно. В частности, глава ГУР заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой исход маловероятен", - сказал Буданов. видео дня

Также начальник ГУР сказал, что война продолжится пока в России будет действовать данный режим.

"При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится", - заявил Буданов.

Также журналист спросил об "корейском решении путем переговоров". Буданов в ответ переспросил: "Хочу ли я, чтобы Украина стала Северной Кореей?".

Что Буданов раньше говорил о сроках завершения войны В апреле 2023 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению и масштабному освобождению земель. Это контрнаступление может приблизить победу Украины в войне. На вопрос о том, когда закончится война, Буданов сказал: "В очень-очень близком будущем". Таже Буданов говорил, что единственный возможный вариант завершения войны - это возвращение к админграницам 1991 года. В октябре Буданов изменил свой прогноз и сказал, что война в Украине не закончится в 2023 году. По его словам, Украина "выбилась из графика". Также глава ГУР прогнозировал, что украинские военные пойдут в новое контрнаступление уже весной 2024. "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление, - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Буданов. В феврале 2024 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе. В интервью CNN он заявил, что "ближайшие полгода на фронте будут интересными, поскольку поскольку в этот период закончится наступление России на линии фронта", а Украина будет восстанавливать справедливость.

Глава ГУР также прокомментировал заявления аменикансокго политика Дональда Трампа относительно того, что он якобы может закончить войну за 24 часа.

"Я очень уважаю личность Трампа. В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался. Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос [завершение войны] за один день", - сказал Буданов.

Напомним, в этом же интервью начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сказал, что спецоперации Российского добровольческого корпуса в России будут продолжаться. Также ГУР планирует новые атаки беспилотников по территории РФ.

Как сообщал Главред, ранее глава ГУР прокомментировал предстоящее новое наступление российских оккупантов. По его словам, армия страны-агрессора РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы.

Начальник ГУР отметил, что дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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