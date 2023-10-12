"Выбились из графика": Буданов изменил свой прогноз о завершении войны

Глава ГУР заявил, что есть объективные и субъективные причины, по которым все пошло не совсем по плану.

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Кирилл Буданов изменил свой прогноз о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ГУР МО

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что война в Украине, развязанная страной-агрессором Россией, не закончится в этом году. По его словам, Украина "выбилась из графика". Об этом он сказал в интервью изданию Украинская правда.

Журналисты изданию напомнили Буданову его прогноз о том, что у нас были все шансы закончить войну уже в этом году.

"Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным", — сказал глава ГУР.

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На вопрос о том, на какое время мы отстаем от графика, Буданов ответил так: "Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование. Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".

При этом глава ГУР выразил надежду, что Бахмут будет освобожден уже до конца года.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Ранее Буданов заявил, что война РФ против Украины не будет долговременной.

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего в отношении противника", — сказал глава ГУР.

По его словам, россияне физически не могут совершать длительные действия.

Редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник убежден, что горячая фаза войны закончится до конца 2023 года.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что не знает, когда закончится война России против Украины.

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