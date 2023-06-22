"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в Украине

По мнению Александра Сотника горячая фаза войны может закончиться уже до конца этого года.

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Война в Украине закончится до конца этого года / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, Главред

Кровавая война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, закончится поражением России. В интервью Главреду главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник назвал сценарий, по которому эта война может закончиться.

Он убежден, что горячая фаза войны закончится до конца 2023 года.

"Новостной фон и информационная картина мира, за которыми я слежу, подсказывают мне, что все может закончиться до конца этого года", - сказал Сотник.

В то же время пока невозможно спрогнозировать, как именно будут развиваться события на фронте.

"Как будет дальше и какие сюжетные повороты нас ждут - вопрос уже не ко мне. Матушка история умнее нас", - добавил Сотник.

Смотрите видео о переворотах в России на фоне войны в Украине:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

В американском Институте изучения войны ранее поделились своей оценкой относительно наступательных операций армии Украины. Как полагают аналитики, ВСУ продвинулись минимум на трех участках. Оккупанты России перебрасывают войска с левобережья Херсонщины на Запорожское и Бахмутское направления.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что войска Украины наступают на юге, идут тяжелые бои. Российские оккупанты, в свою очередь, наступают на Купянском и Лиманском направлениях.

В Министерстве обороны США считают, что Украину ждут тяжелые бои. Войскам понадобится время для освобождения своих территорий. При этом в Пентагоне прогнозируют успех украинских войск.

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