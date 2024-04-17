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"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

Руслана Заклинская
17 апреля 2024, 23:43
ГУР планирует новые атаки беспилотников в РФ и трансграничные атаки со стороны российских добровольцев, заявил Кирилл Буданов.
'Люди начинают нервничать': Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК
ГУР планирует новые атаки на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ASTRA, 22 отдельная механизированная бригада

Спецоперации Российского добровольческого корпуса в России будут продолжаться. Также ГУР планирует новые атаки беспилотников по территории РФ. Об этом начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил The Washington Post.

"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например, военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, командно-диспетчерские пункты", - пояснил глава ГУР.

По его словам, главная цель таких действий - показать, что российский диктатор Путин не может защитить свое население от "проникновения войны на территорию России".

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"Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь ее... Но люди начинают нервничать, когда (атакуют - ред.) какой-то объект возле их дома", - отметил Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что бомбы, которые нанесли большую часть разрушений в Белгороде были российскими зенитными ракетами С-300, выпущенными по украинским дронам, а не самими дронами. Однако травмирующий эффект на население был таким же.

"На самом деле вред, нанесенный этими (зенитными - ред.) ракетами, намного больше, чем вред, который потенциально может нанести беспилотник", - рассказал он.

На вопрос о том, будут ли продолжаться украинские атаки внутри России, Буданов ответил, что они продолжатся.

Удары по России

Россию периодически "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в РФ - атаки Украины по военным объектам

Как сообщал Главред, 17 апреля украинские беспилотники совершили атаку на 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино. БПЛА атаковали российский радиолокатор "Контейнер" в Мордовии.

Также 17 апреля беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в Татарстане. Удар нанесли по предприятию, где оккупанты изготавливают и ремонтируют свои бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Кроме этого, в ночь на 17 апреля ВСУ атаковали аэродром в оккупированном Джанкое. Ударили по месту дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Удалось повредить вертолеты и, по определенным источникам, установки ПВО С-300.

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ГУР взрыв война России и Украины Кирилл Буданов Русский добровольческий корпус (РДК)
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