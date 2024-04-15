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В Бердянске "расцвела бавовна": столбы дыма и грохоты взрывов по всему городу

Дмитрий Видоменко
15 апреля 2024, 13:00
Жители Бердянска сообщают о взрывах, звук которых разнесся по всему городу. А после прилета наблюдался дым в нагорной части Бердянска.
Бердянск, бавовна
По предварительным данным, в Бердянске "прилет" в районе "ЮжГидроМаш" / коллаж Главред, фото Жовта стрічка и скриншотвы

Во временно оккупированном страной-агрессором РФ Бердянске (Запорожская область) прогремели взрывы. Об этом заявила руководитель Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

По ее словам, жители сообщают о взрывах, звук которых разнесся по всему городу. А после прилета наблюдался дым в нагорной части Бердянска.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные "власти" города пишут, что "ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow". Также они утверждают, что в Бердянске пострадали три человека.

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"Бердянск. Красота. Перед взрывом работала вражеская ПВО. "Все сбили", — сыронизировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, прилет был зафиксировал в районе завода "ЮжГидроМаш".

"Фиксируем двойное сбитие ШтормШадоу базированием оккупантов на территории "ЮгГидроМаша". Русские окружают территорию. Хорошо", ‒ сказал Андрющенко.

Что за город Бердянск?

Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

Взрыва на временно оккупированных территориях - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 8 ноября 2023 года во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" МихаилФилипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".

6 марта, во временно оккупированном Бердяhttps://glavred.info/ukraine/v-zahvachennom-berdyanske-podorvali-mashinu-s-organizatorkoy-vyborov-putina-10547819.htmlнске (Запорожская область) прогремел взрыв. Согласно имеющимся данным, была ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов, которые там захотела страна-агрессор РФ - некая Елена Ильина

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