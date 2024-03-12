"Белый флаг для Украины": Ватикан оправдался за скандальные слова Папы Римского

Ватикан заявил о необходимости прекращения огня, с особенным акцентом на прекращении агрессии РФ, и, соответственно, начала переговоров.

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Пьетро Паролин уточнил скандальное заявление Папы Римского Франциска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин прокомментировал скандальное заявление Папы Римского относительно "белого флага" для Украины и объяснил, в чем заключалась идея понтифика.

По его словам, сначала нужно создать благоприятные условия для дипломатического разрешения войны в поисках устойчивого и справедливого мира, передает Corriere della Sera.

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии", — сказал Паролин.

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Кардинал, который является вторым человеком после Папы, подчеркнул, что Ватикан продолжает настаивать на необходимости "прекращения огня", с особенным акцентом на прекращении агрессии РФ, и, соответственно, начала переговоров.

Государственный секретарь Ватикана также подчеркнул, что взгляды Франциска включают в себя убеждение в том, что "переговоры — это не признак слабости, а проявление силы; это не капитуляция, а демонстрация смелости".

"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой свободы, и та же человеческая воля, которая стала причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность предпринять шаги, чтобы положить ей конец и проложить путь к дипломатическому решению", — добавил он.

Мирная инициатива Папы Римского Весной 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви тогда выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии. При этом Украине ничего не было известно о мирной инициативе Франциска. В стране-агрессоре России также заявили, что не знают о миротворческой миссии Ватикана в Украине. В то же время государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска относительно завершения войны в Украине состоится в любом случае.

Скандальное заявление Папы Римского о войне в Украине

В интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта, Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление.

В частности, понтифик ответил на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - сказал Франциск.

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни заявил, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Франциска и сказал, что Папа Римский занимается "виртуальным посредничеством" между РФ и Украиной.

Многие западные лидеры осудили Папу Римского за его слова о "белом флаге" для Украины. В частности, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс подчеркнул, что нужно бороться со злом - то есть Россией, а не капитулировать.

Кто такой Папа Франциск? Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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