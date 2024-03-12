УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Белый флаг для Украины": Ватикан оправдался за скандальные слова Папы Римского

Анна Ярославская
12 марта 2024, 11:12
Ватикан заявил о необходимости прекращения огня, с особенным акцентом на прекращении агрессии РФ, и, соответственно, начала переговоров.
Пьетро Паролин, Папа Римский
Пьетро Паролин уточнил скандальное заявление Папы Римского Франциска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин прокомментировал скандальное заявление Папы Римского относительно "белого флага" для Украины и объяснил, в чем заключалась идея понтифика.

По его словам, сначала нужно создать благоприятные условия для дипломатического разрешения войны в поисках устойчивого и справедливого мира, передает Corriere della Sera.

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии", — сказал Паролин.

видео дня

Кардинал, который является вторым человеком после Папы, подчеркнул, что Ватикан продолжает настаивать на необходимости "прекращения огня", с особенным акцентом на прекращении агрессии РФ, и, соответственно, начала переговоров.

Государственный секретарь Ватикана также подчеркнул, что взгляды Франциска включают в себя убеждение в том, что "переговоры — это не признак слабости, а проявление силы; это не капитуляция, а демонстрация смелости".

"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой свободы, и та же человеческая воля, которая стала причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность предпринять шаги, чтобы положить ей конец и проложить путь к дипломатическому решению", — добавил он.

Мирная инициатива Папы Римского

Весной 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви тогда выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.

При этом Украине ничего не было известно о мирной инициативе Франциска. В стране-агрессоре России также заявили, что не знают о миротворческой миссии Ватикана в Украине.

В то же время государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска относительно завершения войны в Украине состоится в любом случае.

Скандальное заявление Папы Римского о войне в Украине

В интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта, Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление.

В частности, понтифик ответил на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - сказал Франциск.

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни заявил, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Франциска и сказал, что Папа Римский занимается "виртуальным посредничеством" между РФ и Украиной.

Многие западные лидеры осудили Папу Римского за его слова о "белом флаге" для Украины. В частности, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс подчеркнул, что нужно бороться со злом - то есть Россией, а не капитулировать.

Кто такой Папа Франциск?

Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Папа Римский новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

Есть все шансы: в ВСУ назвали условия продвижения добровольцев вглубь России

Есть все шансы: в ВСУ назвали условия продвижения добровольцев вглубь России

11:50 Украина
РФ ударила шестью ракетами С-300 по Селидово: есть раненые, много разрушений

РФ ударила шестью ракетами С-300 по Селидово: есть раненые, много разрушений

11:43 Украина
Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

10:51 Украина
Все главные новости

Популярное

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал 6930

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции 5101

ВСУ отбросили оккупантов на востоке: пошли вперед и захватили вражеские позиции

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев 4275

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали 3289

Путинистка Лолита теперь поет за еду в РФ: появились детали

Последние новости

12:33

"Очень расстроилась": любовница Путина сожгла себе волосы

12:25

Точная копия: дочь Тома Круза стала вылитой Кэти Холмс

12:18

Возобновление пассажирских авиаперелетов: эксперт объяснил, когда произойдет

12:07

"Путин лично обманул его": Зеленский объяснил, почему Макрон резко изменил риторику

11:56

Церковный праздник 13 марта: почему нельзя брать в руки веник

Россияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - КузанРоссияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - Кузан
11:55

В Бердянске прогремели взрывы: в оккупированном городе поднялся столб дыма

11:50

Есть все шансы: в ВСУ назвали условия продвижения добровольцев вглубь России

11:43

РФ ударила шестью ракетами С-300 по Селидово: есть раненые, много разрушенийФото

11:15

Не виноватая я: Кристина Соловий попала в новый скандал

Реклама
11:12

"Белый флаг для Украины": Ватикан оправдался за скандальные слова Папы Римского

11:03

В Disney объяснили, почему вырезали из видео "Оскара" победу "20 дней в Мариуполе"

11:02

Почему нельзя держать растения на подоконнике: эксперты назвали типичные ошибки

10:51

Лишь люди со "зрением ястреба" найдут бурундука за 10 секунд: загадка на внимательность

10:51

Детали удара по командному пункту РФ: на юге подбит танкер "Механик Погодин"

10:44

Китайский гороскоп на 13 марта: Собаке - обида близких, Петуху - успех на работе

10:36

Зашли на территорию России с нескольких направлений: в ВСУ оценили ход боев в РФ

10:20

Подставили обложку: новое фото Кейт Миддлтон уличили в фотошопе

10:14

Надя Дорофеева показала нежные обьятия с сыном Кацурина

10:09

РФ потеряла в Украине 300 тысяч военных, но время играет на руку Путину - разведка США

09:51

Дроны на Москву и еще восемь областей: в РФ мощные прилеты после ночной атакиВидео

Реклама
09:38

Нужны срочные радикальные меры: мы стали аутсайдерами в войне технологиймнение

09:35

Прорыв российскими добровольцами границы РФ: в ГУР раскрыли детали

09:11

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в КупянскеФото

09:02

ВСУ смогли продвинуться на одном из направлений фронта - карта ISW

08:39

Гороскоп на завтра 13 марта 2024: Овнов ждут перемены, Львов подведет желудок

08:30

"Это неоправданно": Шольц заявил, что не согласится передать Taurus Украине

08:22

"Захватили село": РДК и Свобода России начали операцию в нескольких областях РФВидео

07:06

В шести регионах РФ прогремели взрывы, вспыхнули пожары: что известноВидео

06:29

Трамп кое-что не договаривает относительно Путинамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти домик

05:15

Мог быть кто-то "важный": СМИ раскрыли детали удара ВСУ по кораблю РФ на юге

04:40

США и Китай не дадут России развалиться: эксперт сказал, в чем их заинтересованность

04:05

Как правильно посадить картофель: раскрыт простой секрет невероятного урожаяВидео

03:33

Даже одноразовый: как заточить станок для бритья

03:15

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

03:00

"Уже забыл бывшую": Михаил Дианов признался о разводе с женой

02:40

Евровидение-2024: организаторы объявили о кардинальных переменах в правилах

02:30

США могут выделить Украине почти полмиллиарда долларов на 2025 год - Белый дом

02:19

Что носить весной 2024: Андре Тан назвал самые модные вещи

01:34

Как вырастить имбирь из магазинного корня: ароматный урожай гарантирован

Реклама
01:00

На серьезные отношения они не согласны: три самых свободолюбивых знака

11 марта, понедельник
23:54

"Будет много Авдеевок в 2024 году": директор ЦРУ жестко обратился к США

23:19

Зачем носят красную нить на руке: не всем известно истинное значение

22:43

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генералВидео

22:24

Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе

22:03

"Это была подготовка": Буданов заинтриговал заявлением о "серьезной операции в Крыму"Видео

21:55

Китай может начать шантажировать США и увеличить помощь РФ - Жданов

21:45

Скандал на Оскаре: из международной телеверсии "вырезали" победу Украины

21:44

Зеленский дал осторожную оценку ситуации на фронте

21:33

"Не останется и следа": как удалить липкую наклейку с новой посуды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять