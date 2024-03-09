Папа Римский опозорился скандальным заявлением: предложил Украине сдаться

Переговоры должны проходить при посредничестве других стран, среди которых Франциск назвал Турцию.

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Папа Римский предложил Украине сдаться / Фото 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск влип в самый настоящий скандал, фактически предложив Украине сдаться на милость страны-агрессора РФ.

По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг". Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта, понтифик отвечает на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - сказал Франциск.

Он также выдвинул предложение о том, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран, среди которых он назвал Турцию.

"Можно ощущать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Нужно вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", - продвигает Папа Римский пораженческие утверждения.

При этом он предлагает урегулировать не только войну Украины с РФ, а также войну Израиля с ХАМАС, добавив, что "переговоры - это не капитуляция".

Заявления Папы Римского о войне в Украине

Напомним, Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед", думая о "великой России". В Украине отреагировали на заявление и назвали это "империалистической пропагандой".

Ранее Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.

Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ. Митрополит Антоний занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра. С представителем РПЦ Папа Римский говорил дольше, чем с другими.

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