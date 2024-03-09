Папа Римский опозорился скандальным заявлением: предложил Украине сдаться

Папа Римский Франциск влип в самый настоящий скандал, фактически предложив Украине сдаться на милость страны-агрессора РФ.
По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг". Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта, понтифик отвечает на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.
"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - сказал Франциск.
Он также выдвинул предложение о том, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран, среди которых он назвал Турцию.
"Можно ощущать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Нужно вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", - продвигает Папа Римский пораженческие утверждения.
При этом он предлагает урегулировать не только войну Украины с РФ, а также войну Израиля с ХАМАС, добавив, что "переговоры - это не капитуляция".
Заявления Папы Римского о войне в Украине
Напомним, Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед", думая о "великой России". В Украине отреагировали на заявление и назвали это "империалистической пропагандой".
Ранее Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.
Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ. Митрополит Антоний занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра. С представителем РПЦ Папа Римский говорил дольше, чем с другими.
Больше новостей:
- Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео
- Удары на 150 километров: ВСУ начали дальнобойную охоту на самолеты РФ
- Единственный шанс выиграть войну: что поможет Украине победить – полковник США