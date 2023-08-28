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"Потомки великой России": Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед с этим"

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2023, 22:10 обновлено 28 августа, 22:57
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В Украине отреагировали на скандальное заявление Папы Римского и назвали это "империалистической пропагандой".
Папа Римский
Папа Римский сделал скандальное заявление / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Папа Римский Франциск внезапно сделал циничное заявление. Он поблагодарил россиян за их "способ быть русскими" и призвал их "шагать вперед с этим". Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Стоит отметить, что скандальная цитата Папы отсутствует в тексте сообщения, которое выложил информационный портал Святого Престола.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими", - сказал Папа Римский.

видео дня

Смотрите видео со скандальным заявлением Папы Римского:

Папа Римский
Папа Римский сделал скандальное заявление / фото: скриншот

Реакция Украины

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал Папу Римского за его циничное заявление, которое тот сделал перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

Он назвал это "империалистической пропагандой", которой Кремль оправдывает убийства украинцев и уничтожение украинских населенных пунктов.

"Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", - сказал Николенко.

Папа Римский и война в Украине

Напомним, что Папа Римский не едет в Украину из-за странной позиции. Папа Римский Франциск хотел бы приехать в Киев, но пока не делает это через Москву. Он хотел бы прибыть с визитом не только в Украину, но и в Россию.

Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.

Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ. Митрополит Антоний занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра. С представителем РПЦ Папа Римский говорил дольше, чем с другими.

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