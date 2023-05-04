Ватикан настойчиво рвется в переговорщики: "Мирная миссия в Украине состоится"

Кардинал Пьетро Паролин был удивлен тем, что Киев и Москва отрицают, что знают об этой мирной инициативе.

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Пьетро Паролин ​прокомментировал заявления о мирной инициативе Ватикана / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска относительно завершения войны в Украине состоится в любом случае. Такое заявление он озвучил в среду, 3 мая.

Как пишет итальянское информационное агентство ANSA, Паролин был удивлен тем, что Киев и Москва отрицают, что знают об этой мирной инициативе.

"Миротворческая миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал Паролин журналистам.

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Мирная инициатива Папы Римского

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.

При этом Украине ничего не известно о мирной инициативе Папы Римского Франциска. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины

"Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования", - сказал собеседник журналистов.

О том, что страна-агрессор Россия не знает о миротворческой миссии Ватикана в Украине, во вторник, 2 мая, заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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