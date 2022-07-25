Чтобы положить конец войне: Папа Римский заявил, что хочет приехать в Киев

Папа Римский Франциск заявил, что хочет приехать в Киев / Reuters

Папа Римский Франциск в воскресенье, 24 июля, заявил, что хочет посетить Киев. Понтифик заявил, что намерен приехать в Украину, чтобы завершить жестокую войну.

Как пишет Reuters, во время своего полета в Канаду Папа в разговоре с журналистами рассказал, что очень хочет приехать в Киев, чтобы остановить войну.

"У меня большое желание поехать в Киев", — сказал Папа Римский на вопрос о возможной предстоящей поездке в Украину.

Как сообщал Главред, ранее Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление относительно вторжения России в Украину. В частности, по его словам, позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну.

Напомним, 85-летний понтифик Франциск в интервью крупнейшей итальянской газете Corriere Della Sera рассказал, что еще в марте направил президенту РФ Владимиру Путину предложение о проведение встречи с целью завершения войны России против Украины.

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