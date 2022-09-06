Папа Римский пока что не поедет ни в Киев, ни в Москву: понтифик назвал причину

Папа Римский Франциск рассказал, что находится в постоянном контакте с главами Украины и России. По его словам, переговоры относительно войны проходят "трудно".
Папа Римский Франциск заявил, что пока не планирует ехать с визитом ни в Киев, ни в Москву. При этом, по словам понтифика, он находится в постоянном контакте с главами обоих государств.
Своими планами Папа Римский поделился в интервью CNN Portugal.
"Визит находится во подвешенном состоянии. До сих пор не знаю. Я разговариваю с ними. Завтра, например, будет телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", – поделился понтифик и добавил, что переговоры относительно войны проходят "трудно".
Франциск уточнил, что точно не сможет посетить Украину и Россию в рамках поездки в Казахстан, которая запланирована на 13-15 сентября. По словам Папы Римского, у него больное колено.
"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена и врач мне запретил. Но я поддерживаю связь по телефону... И делаю, что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут", – сказал он.
Папа также заявил, что якобы несколько представителей Ватикана находились в Киеве с начала войны.
"Мое присутствие там сильно", – сказал Франциск.
Как сообщал Главред, в августе Папа Римский Франциск отличился неоднозначным заявлением. Глава Католической церкви прокомментировал убийство дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина, назвав ее "невинной жертвой войны".
Ранее Папа Римский Франциск заявлял, что позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну.
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