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Папа Римский пока что не поедет ни в Киев, ни в Москву: понтифик назвал причину

6 сентября 2022, 09:39

Папа Римский Франциск рассказал, что находится в постоянном контакте с главами Украины и России. По его словам, переговоры относительно войны проходят "трудно".

Папа Римский, Франциск
Папа Римский Франциск пока что не поедет ни в Киев, ни в Москву / Фото Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что пока не планирует ехать с визитом ни в Киев, ни в Москву. При этом, по словам понтифика, он находится в постоянном контакте с главами обоих государств.

Своими планами Папа Римский поделился в интервью CNN Portugal.

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"Визит находится во подвешенном состоянии. До сих пор не знаю. Я разговариваю с ними. Завтра, например, будет телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим", – поделился понтифик и добавил, что переговоры относительно войны проходят "трудно".

Франциск уточнил, что точно не сможет посетить Украину и Россию в рамках поездки в Казахстан, которая запланирована на 13-15 сентября. По словам Папы Римского, у него больное колено.

"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена и врач мне запретил. Но я поддерживаю связь по телефону... И делаю, что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут", – сказал он.

Папа также заявил, что якобы несколько представителей Ватикана находились в Киеве с начала войны.

"Мое присутствие там сильно", – сказал Франциск.

Как сообщал Главред, в августе Папа Римский Франциск отличился неоднозначным заявлением. Глава Католической церкви прокомментировал убийство дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина, назвав ее "невинной жертвой войны".

Ранее Папа Римский Франциск заявлял, что позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну.

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