"Она невинная жертва войны": Папа Римский оскандалился заявлением об убийстве Дугиной

Посол Украины в Ватикане заявил, что разочарован из-за заявления Папы Римского.
Глава Католической церкви Франциск отреагировал на убийство дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина и назвал ее "невинной жертвой войны". Об этом сообщает Reuters.
Папа Римский решил сделать такое заявление именно в День Независимости Украины. Само вторжение РФ в Украину он назвал "безумием".
"Невинные платят за войну", - сказал Папа Римский.
Посол Украины в Ватикане раскритиковал заявление Франциска в своем Twitter. Он заявил, что это выступление его разочаровало.
"Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита русскими как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", — написал посол.
Убийство дочери Дугина
Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.
На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.
В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.
Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.
В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".
В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.
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