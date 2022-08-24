"Она невинная жертва войны": Папа Римский оскандалился заявлением об убийстве Дугиной

Папа Римский оскандалился из-за заявления о смерти Дугиной / Reuters

Глава Католической церкви Франциск отреагировал на убийство дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина и назвал ее "невинной жертвой войны". Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский решил сделать такое заявление именно в День Независимости Украины. Само вторжение РФ в Украину он назвал "безумием".

"Невинные платят за войну", - сказал Папа Римский.

Посол Украины в Ватикане раскритиковал заявление Франциска в своем Twitter. Он заявил, что это выступление его разочаровало.

"Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита русскими как сакральная жертва и теперь находится на щите войны", — написал посол.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

Другие новости: