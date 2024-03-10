'Не капитуляцию, а перемирие': у Папы Римского опровергли слова о 'белом флаге'

Папа Римский Франциск использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое с помощью "смелости переговоров".
Об этом сообщил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни в комментарии итальянскому агентству ANSA, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.
"Надеждой Папы остается то, что он всегда повторял в течение последних лет и недавно повторил по случаю второй годовщины конфликта: "Я возобновляю свою глубокую приверженность к измученному украинскому народу и молюсь за всех, в частности за многочисленных невинных жертв, я умоляю, чтобы мы нашли ту долю человечности, которая позволит нам создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира", - сказано в объяснении представителя Ватикана.видео дня
Напомним, что Папа Римский опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".
Посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана в отношении Украины. По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы якобы не обсуждались.
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