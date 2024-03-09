РФ выбрала новую цель на юге: в ВСУ назвали, какой населенный пункт под угрозой

Россияне пытаются обойти минные поля и заграждения, подчеркнул Дмитрий Лыховий.

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/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На южном направлении российские оккупанты в ходе атак используют багги, квадроциклы и различные вездеходы, рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий.

Как пояснил он в эфире информационного телемарафона, тем самым россияне пытаются обойти минные поля и заграждения. Особенно это заметно на Работинском направлении, где российские военные не оставляют попыток выбить позиции ВСУ.

Представитель ВСУ говорит, что использование багги, квадроциклов и других вездеходов свидетельствует о потерях врага в бронетехнике.

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"Это свидетельствует о том, что мы выбиваем их бронетехнику: танки, БТР. И они вынуждены пересаживаться на колымаги. Мы об этом говорим, что у них "колымажные мясные штурмы", – резюмировал Лыховий.

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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