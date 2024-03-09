Мощный удар ВСУ: генерал раскрыл крупные потери оккупантов на востоке

За сутки противник нанес 29 авиаударов, 4 ракетных удара и совершил 1056 обстрелов.

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ВСУ сдерживают атаки врага / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

За минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" произошло 45 боевых столкновений, что составило две третьих боев всего российско-украинского фронта, сообщил командующий ОСГВ Александр Тарнавский.

"Оперативная ситуация сложная, но контролируемая. Наши войска продолжают уничтожать российских захватчиков. Выполняют огневые задачи артиллерия, авиация, ударные беспилотные авиакомплексы", - написал он в Telegram.

По данным украинского военачальника, за сутки противник нанес 29 авиаударов, 4 ракетных удара, 98 ударов дронами-камикадзе, и совершил 1056 обстрелов.

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Общие потери противника за сутки составили: 346 человек личного состава (убитыми и ранеными) и 61 единицу вооружений и военной техники, не считая БпЛА. В частности:

1 танк;

16 боевых бронемашин;

15 артсистем;

2 ПТРК;

1 СПГ/АГС;

20 автомобилей;

6 единиц спецтехники;

238 БпЛА разных типов.

Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага, среди которых командный пункт и блиндажи.

Тарнавский добавил, что среди пораженной вражеской техники – станции РЭБ "Гроза", "Житель" и "Леер-3". Также уничтожена машина для минирования, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 3 ударные дроны "Shahed-136", 3 "ланцета", 1 БпЛА "Суперкам" и т.д.

Кто такой Александр Тарнавский Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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