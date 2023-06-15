ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: уничтожили 4 роты оккупантов – генерал

Лишь за сутки захватчики потеряли на этом направлении несколько сотен личного состава убитыми и ранеными, а также много техники.

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ВСУ уничтожили 4 роты оккупантов на Таврическом направлении/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Telegram Тарнавский

Украинские военные продолжают продвигаться на Таврическом направлении. Только за минувшие сутки, 14 июня, защитники Украины нанесли российским оккупантам значительных потерь убитыми и ранеными.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также он отметил, что оккупанты потеряли много техники.

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот. Уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника", – говорится в сообщении.

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Тарнавский рассказал, что украинской военные уничтожили склад с боеприпасами врага, а также следующую технику:

вертолет Ка-52,

14 танков,

10 единиц БМП,

6 ББМ,

МТЛБ,

гаубицу 2С19 "Мста-С",

гаубицу 2А65 "Мста-Б",

противотанковый ракетный комплекс "Корнет",

самоходную артиллерийскую установку 2С1"Гвоздика",

комплекс РЭБ, 3 БпЛА"Zala",

БпЛА "Орлан-10", БпЛА"Орлан-30".

Война в Украине

В ночь на 15 июня в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге, Харькове. В Кривом Роге есть попадание по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате Рамштайн 15 июня озвучил мнение, что если Украина преуспеет в контрнаступлении, то Киев будет иметь более сильные позиции на переговорах со страной-агрессором РФ. Пока российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и миру.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

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