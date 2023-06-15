УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врага

Андрей Ганчук
15 июня 2023, 14:13 обновлено 15 июня, 14:27
72
Страна-агрессор Россия проваливает войну против Украины, поэтому Москва пытается подорвать эмоциональной состояние бойцов ВСУ, заявили в СБУ.
СБУ, войска РФ
Оккупантам России не удается достичь своих целей на поле боя, поэтому они давят психологически - СБУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Спецслужбы страны-оккупанта России в связи с отсутствием успехов вражеских войск на поле боя намерены устроить провокации против военного и политического руководства Украины. Собираются придумать якобы "гражданство РФ" у украинских государственных деятелей, руководителей Сил обороны, а также их семей. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

Как рассказали в СБУ, провокацию готовит 5-я служба ФСБ. Планируется проведение информационно-психологических операций для тиражирования неправдивых сведений.

"По оперативным данным, сотрудники 5 службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководстве Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц", - указано в сообщении.

Чтобы попытаться "подтвердить" фейки, спецслужба собирается обеспечить внесение в реестры РФ соответствующих записей о "гражданстве" и создать фейковые "документы" якобы представителей украинских властей и ВСУ.

Как полагают в СБУ, стартует ИПСО уже в ближайшее время и будет пытаться воздействовать на украинское информационное поле.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что российские оккупанты не достигают своих целей на поле боя, поэтому будут пытаться подорвать эмоциональное состояние бойцов ВСУ на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране.

СМИ призвали критически относиться к появлению "сенсационных" сведений.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина проводит наступательные и оборонительные операции на фронте. Направления гарант не уточнил. По его словам, ситуация, когда Путин заговорил о контрнаступлении ВСУ, является предвестником скорого поражения Москвы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала соблюдать информационную тишину в вопросах освобождения ВСУ территорий. По ее словам, Минобороны предоставляет соответствующие сведения только после того, как армия Украины уже освободила населенный пункт от российских оккупантов и там закрепилась.

Журналисты британского Sky News опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ в июне продвинулись на 7 километров вглубь позиций российских оккупантов. На Западе ожидают дальнейшего продвижения сил обороны Украины, однако не исключают затягивания военной операции.

Смотрите видео, в котором показано, как спецназ СБУ работает по военной технике оккупантов РФ:

Другие новости:

СБУ ФСБ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

14:35 Украина
Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врага

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врага

14:13 Украина
Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – Reuters

Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – Reuters

13:36 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:35

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные области

14:32

Дорофеева прокомментировала слухи про грядущую свадьбу с Кацуриным

14:22

Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют БайденомВидео

14:13

От пятен не останется ни следа: 5 лучших способов, как помыть диван в домашних условиях

14:13

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врагаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:40

Тренерское кресло Голосу країни-13 №3 займет украинский музыкальный супергерой

13:38

Головоломка с хитрым трюком: надо за 10 секунд остановить вращающуюся иллюзию

13:36

Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – ReutersВидео

13:18

Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревогиВидео

Реклама
12:56

Гороскоп на завтра 16 июня 2023: Скорпиону – хороший день, Водолеям - проблемыВидео

12:47

Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"Видео

12:44

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

11:57

Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

11:55

Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверятьВидео

11:33

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - СтолтенбергВидео

11:33

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:23

"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТОВидео

11:08

Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

11:07

Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

10:38

Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

Реклама
10:29

Путину готовят дорогой подарок на день рождения: в Сети выяснили, причем тут Донбасс

10:22

Могучий Patriot сокрушил Кинжал над Киевом: боец ВСУ рассказал, как все былоВидео

10:11

Спасенный из Херсона гигантский кот стал звездой в Сети: история мейн-куна МаксаВидео

09:58

Авария на ЗАЭС реальна: Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель

09:24

Запад ждут дебаты по Украине в НАТО, Байден настаивает на своей позиции – CNNВидео

09:06

Тувинский позор! Серёжу Шойгу снова попустилимнение

09:03

ВСУ до конца лета закончат тренировки на танках Abrams - CBS

08:44

Контрнаступление ВСУ: Украину ждут испытания, многое сведется к истощению - ReutersВидео

08:28

Налоговая будет выписывать новый штраф: насколько большой и как избежать

08:26

Армия Украины уверенно продвигается, войска РФ сопротивляются – МалярВидео

07:45

Женился во время войны: в Запорожской области погиб молодой воин ВСУ

07:40

Ночью Краснодар и Крым не спали: гремели взрывы

07:05

Головоломка на скорость: только единицы найдут звезду среди кошек за 7 секунд

06:52

Взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге: что известно о ночной атаке РФФото

06:50

У Путина нет мужества пустить себе пулю в лобмнение

06:30

Почему мы неправильно употребляем слово "відтак": Авраменко удивил ответомВидео

06:27

Какой цвет волос молодит после 60 лет: 6 типов окрашивания, которые все портят

05:30

Пригожин вышел за рамки "заказов Путина": Пионтковский рассказал о его ролиВидео

05:00

Миндалевидные или круглые: что глаза могут сказать о человеке

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июняВидео

Реклама
03:30

Гражданска война и дворцовый переворот: Фесенко спрогнозировал будущее РоссииВидео

02:50

"Беспозвоночное население": Цымбалюк раскритиковал бежавших из Украины мужчин

02:20

Что будет если разговаривать с котом: результат вас приятно удивитВидео

01:35

Эксперт рассказала, как русские могут устроить аварию на ЗАЭС

14 июня, среда
23:55

"Убегать будут летом": Свитан анонсировал разгром оккупантов в Бахмуте и Соледаре

23:38

Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

23:10

После почти 7 лет заключения РФ вернула политзаключенного Андрея ЗатхеяВидео

22:55

Как сейчас выглядит синекожая Дива Плавалагуна из фильма "Пятый элемент"

22:14

ВСУ успешно контрнаступают, но операция может затянуться на месяцы – Sky NewsВидео

22:10

Вы будете удивлены: 5 неожиданных способов, чем заменить губку на кухне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять