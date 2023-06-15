Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врага

Спецслужбы страны-оккупанта России в связи с отсутствием успехов вражеских войск на поле боя намерены устроить провокации против военного и политического руководства Украины. Собираются придумать якобы "гражданство РФ" у украинских государственных деятелей, руководителей Сил обороны, а также их семей. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.
Как рассказали в СБУ, провокацию готовит 5-я служба ФСБ. Планируется проведение информационно-психологических операций для тиражирования неправдивых сведений.
"По оперативным данным, сотрудники 5 службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководстве Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц", - указано в сообщении.
Чтобы попытаться "подтвердить" фейки, спецслужба собирается обеспечить внесение в реестры РФ соответствующих записей о "гражданстве" и создать фейковые "документы" якобы представителей украинских властей и ВСУ.
Как полагают в СБУ, стартует ИПСО уже в ближайшее время и будет пытаться воздействовать на украинское информационное поле.
В Службе безопасности Украины подчеркнули, что российские оккупанты не достигают своих целей на поле боя, поэтому будут пытаться подорвать эмоциональное состояние бойцов ВСУ на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране.
СМИ призвали критически относиться к появлению "сенсационных" сведений.
Контрнаступление ВСУ
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина проводит наступательные и оборонительные операции на фронте. Направления гарант не уточнил. По его словам, ситуация, когда Путин заговорил о контрнаступлении ВСУ, является предвестником скорого поражения Москвы.
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала соблюдать информационную тишину в вопросах освобождения ВСУ территорий. По ее словам, Минобороны предоставляет соответствующие сведения только после того, как армия Украины уже освободила населенный пункт от российских оккупантов и там закрепилась.
Журналисты британского Sky News опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ в июне продвинулись на 7 километров вглубь позиций российских оккупантов. На Западе ожидают дальнейшего продвижения сил обороны Украины, однако не исключают затягивания военной операции.
Смотрите видео, в котором показано, как спецназ СБУ работает по военной технике оккупантов РФ:
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