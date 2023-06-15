Контрнаступление ВСУ: Украину ждут испытания, многое сведется к истощению - Reuters

Стратегия Москвы вероятно направлена на максимизацию потерь украинцев до того, как Силы обороны смогут достичь основной линии российской обороны.

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Рано говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Силам обороны Украины предстоят тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит понесут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных экспертах.

Издание отмечает, что Украина уже нанесла ряд ударов по российским оккупантам, освободив семь населенных пунктов. Обошлось не без потерь, в том числе и в западной технике.

"С обеих сторон многое сведется к истощению", - считает старший научный сотрудник Института исследования внешней политики, аналитик Роб Ли.

По его словам, риск для украинских военных состоит в том, что до того, как они доберутся до российской оборонительной линии, они понесут большие потери, и им будет слишком трудно пробить линию обороны оккупантов.

Ли добавил, что стратегия Москвы на юге, предположительно, направлена на максимизацию потерь украинцев до того, как Киев сможет достичь основной линии российской обороны.

"Нет смысла (им) драться там насмерть или рисковать попасть в окружение", - сказал он.

Тем временем Бен Барри, старший научный сотрудник отдела сухопутной войны Международного института стратегических исследований, считает, что у Украины есть выбор.

"Она не может достичь стратегической неожиданности, но приложит все усилия, чтобы достичь оперативной и тактической неожиданности. Это будет включать камуфляж, обман, дезинформацию, которые они довольно успешно использовали прошлой осенью", - считает Барри.

Reuters добавляет, что контрнаступление ВСУ осложняется нехваткой авиации Украины. Киев месяцами просил Запад поставить истребители F-16, но этот вопрос еще не решен.

В то же время слишком рано говорить об успехе или провале контрнаступления, считает военный аналитик Джек Уотлинг.

"Мы должны воздерживаться от преждевременных заявлений об успехе или неудаче", - сказал он.

Контрнаступление Украины

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео, как ВСУ освободили Благодатное:

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