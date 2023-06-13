Понадобится много месяцев: в ОП призвали не ждать быстрых результатов контрнаступления

Основной целью украинского контрнаступления является освобождение всех оккупированных Россией городов и сел, в том числе и захваченного полуострова Крым.

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Игорь Жовква призвал не ждать быстрых результатов контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Силы обороны Украины начали "некоторые контрнаступательные действия" на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью CNN.

По его словам, основной целью украинского контрнаступления является освобождение всех оккупированных Россией городов и сел, в том числе и захваченного полуострова Крым.

"Конечная цель контрнаступательной кампании – отвоевать все территории, включая Крым", – сказал он.

Жовква добавил, что нынешнее наступление "вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией", и подчеркнул, что для победы над российской агрессией Украине нужна помощь западных партнеров.

В частности, украинской армии нужно больше артиллерии и боеприпасов.

Как сообщал Главред, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник попросил Германию предоставить Украине больше танков немецкого производства.

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – сказал бывший посол Украины в Берлине.

ВСУ 11-12 июня освободили ряд населенных пунктов

Украинские военные освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг. Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Командир 7-го отдельного батальона УДА "Арей" с позывным "Македонец" рассказал, что штурм населенного пункта Нескучное в Донецкой области не был легким. Ведь количество оккупантов было больше, к тому же враг имел тактическое преимущество, потому что находился в обороне.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом в заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Освободить Благодатное удалось военным из 68 отдельной бригады имени Олексы Довбуша. В первой штурмовой группе, продвигавшейся в сторону сельского клуба, был первый заместитель командира бригады.

Также в Минобороны заявили, что ВСУ деоккупировали Макаровку Донецкой области. Об этом 11 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

12 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновосёлковском районе Донецкой области. В освобождении Сторожевого на Донетчине участвовали бойцы 35-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Защитники Украины также освободили от российских оккупантов село Наводаровку в Запорожской области.

Смотрите видео об освобождении Сторожевого:

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