ВСУ планируют отбить утраченные позиции на нескольких направлениях - Сырский

Сырский отметил, что главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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Сырский назвал главные задачи бойцов в Донецкой области / Коллаж Главред, фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Бригады Вооруженных Сил Украины активно ведут бои против превосходящих сил противника на Кураховском и Авдеевском направлениях фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале.

"Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжает атаковать наши позиции, иногда имеет успех на отдельных участках", — говорится в сообщении.

Александр Сырский подчеркнул, что его главная задача заключается в том, чтобы использовать боевые возможности вооружения и военной техники подразделений Сил обороны Украины для нанесения российским войскам максимальных потерь, уничтожения большого количества бронетехники и артиллерии противника.

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Он также отметил, что необходимо удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где украинские подразделения были вынуждены отступить. Кроме того, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.

"Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими", - подчеркнул главнокомандующий ВС Украины.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинским военным удается сбивать российские военные самолеты на значительном расстоянии.

Российские оккупационные войска, вероятно, планируют воспользоваться отсутствием хорошо защищенных позиций украинских войск на Авдеевском направлении и увеличить интенсивность атак. Об этом говорится в сообщении британской разведки.

Российские войска, в рамках штурмовых операций на Купянском направлении, пытаются создать плацдарм для будущего продвижения к реке Оскол и для наступления на Купянск.

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