'Перебрасывают основные силы': в ВСУ назвали 2 цели РФ на Купянском направлении

В ВСУ назвали ключевую цель противника на Купянском направлении боевых действий.

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Россияне пытаются найти щель в нашей обороне / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские войска в ходе штурмовых операций на Купянском направлении пытаются создать плацдарм для будущего продвижения к реке Оскол и для наступления на Купянск. Оккупанты перебрасывают свои главные силы и резервы, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба обороны Украины "Хортица" капитан Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Враг продолжает давить в районе Синьковки, также в направлении Тернов, Северска с попыткой развить свой наступательный потенциал и выбить себе плацларм для развития дальнейшего наступления к барьерным рубежам, таким как река Оскол и Купянск. Он остается одной из ключевых задач противника на этом направлении. Туда перебрасываются основные силы и резервы, и пытаются найти щель в нашей обороне", – рассказал Евлаш.

Кроме того, Евлаш отметил, что за последние сутки на этом направлении фронта произошло 17 боевых столкновений. Россияне нанесли более 800 ударов по позициям Сил обороны из различных видов вооружения.

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Он добавил, что за минувшие сутки оккупанты 13 раз применяли авиацию, включая вертолет Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Каждый из этих самолетов пытался ударить по позициям ВСУ двумя-тремя управляемыми авиабомбами.

Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение суток 24 февраля российские войска прекратили наступательные операции на Купянском направлении. Эту паузу в боевых действиях объясняют перегруппировкой вражеских сил на данном отрезке фронта, отметил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в районе Купянска Харьковской области.

Главным направлением удара может стать Купянское или Лиманское направление. На Купянском направлении ожидается увеличение активности боевых действий. Об этом отметил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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