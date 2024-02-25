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"Следует ожидать усиления боев": майор ВСУ назвал направление главного удара России

Руслана Заклинская
25 февраля 2024, 05:24
Россияне ранее перебросили часть войск с Купянского направления на Авдеевку, а теперь, скорее всего, вернут их назад, сказал Алексей Гетьман.
'Следует ожидать усиления боев': майор ВСУ назвал направление главного удара России
Под Купянском стоит ожидать усиления боевых действий / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, facebook.com/alexeyhetman

Главным направлением удара может быть Купянское или Лиманское направление. Под Купянском следует ожидать активизацию боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Вполне возможно, что направлением главного удара войск России будет Купянское или Лиманское направление. Ранее они перебросили часть войск с Купянского направления на Авдеевку, а теперь, скорее всего, вернут их обратно. Поэтому именно под Купянском можно ожидать усиления боевых действий", - подчеркнул Гетман.

По его словам, оккупанты, вероятно, вернут подразделения с Авдеевского направления на Купянский.

"Россияне ранее заявляли, что до так называемых президентских выборов на России они планировали захватить Авдеевку. Также были планы по выходу на Купянск-Узловой и Купянск с форсированием реки Оскол и последующим продвижением в этом районе", - отметил майор запаса ВСУ.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман сделал прогноз по новому наступлению России:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Война в Украине

Как сообщал Главред, по состоянию на 23 февраля 2024 года в Украине находится около 470 тысяч военнослужащих оккупационной армии России. Генштаб ВСУ отметил, что за последние три месяца группировка российских войск выросла на 40 тыс. человек.

Также примерно к началу марта ожидается кульминация наступательных действий России, а к середине месяца они могут стихнуть. Россияне истощаются, теряют ресурсы и технику, однако будут наступать до тех пор, пока будут иметь силы, спрогнозировал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заинтриговал заявлением в годовщину вторжения РФ в Украину. По его словам, горящих самолетов РФ может стать больше. Он отметил, что мы можем дать врагу мощный ответ в воздухе.

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война в Украине Купянск война России и Украины Алексей Гетьман
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