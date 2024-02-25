'Следует ожидать усиления боев': майор ВСУ назвал направление главного удара России

Главным направлением удара может быть Купянское или Лиманское направление. Под Купянском следует ожидать активизацию боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
"Вполне возможно, что направлением главного удара войск России будет Купянское или Лиманское направление. Ранее они перебросили часть войск с Купянского направления на Авдеевку, а теперь, скорее всего, вернут их обратно. Поэтому именно под Купянском можно ожидать усиления боевых действий", - подчеркнул Гетман.
По его словам, оккупанты, вероятно, вернут подразделения с Авдеевского направления на Купянский.
"Россияне ранее заявляли, что до так называемых президентских выборов на России они планировали захватить Авдеевку. Также были планы по выходу на Купянск-Узловой и Купянск с форсированием реки Оскол и последующим продвижением в этом районе", - отметил майор запаса ВСУ.
Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман сделал прогноз по новому наступлению России:
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
Война в Украине
Как сообщал Главред, по состоянию на 23 февраля 2024 года в Украине находится около 470 тысяч военнослужащих оккупационной армии России. Генштаб ВСУ отметил, что за последние три месяца группировка российских войск выросла на 40 тыс. человек.
Также примерно к началу марта ожидается кульминация наступательных действий России, а к середине месяца они могут стихнуть. Россияне истощаются, теряют ресурсы и технику, однако будут наступать до тех пор, пока будут иметь силы, спрогнозировал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Кроме этого, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заинтриговал заявлением в годовщину вторжения РФ в Украину. По его словам, горящих самолетов РФ может стать больше. Он отметил, что мы можем дать врагу мощный ответ в воздухе.
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