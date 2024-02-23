Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – Гетьман

Россия способна пойти в наступление на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, ей хватит одной-трех недель, чтобы перебросить войска, считает Алексей Гетьман.

https://glavred.info/article/ukrajinu-chekaye-vazhkiy-rik-rf-planuye-zbilshiti-viyska-do-1-mln-i-nastupati-vlitku-voseni-getman-10544282.html Ссылка скопирована

Россия будет наступать максимум до конца марта, но усилит мобилизацию после "выборов" Путина – Гетьман / Главред

Украина столкнулась со сложной ситуацией на поле боя. Нерешительность Запада, которая проявляется, в первую очередь, в затягивании Конгрессом США решения о продолжении военной поддержки, привела к нехватке вооружений и боеприпасов. Агрессор Россия этим воспользовалась и перешла к наступательным действиям, чтобы улучшить свое тактическое положение на фронте. Силы обороны работают над стабилизацией обстановки, отражая атаки оккупантов.

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, почему ситуация на фронте стала самой опасной за два года полномасштабной войны, оценил угрозы в связи с наступлением России в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях, раскрыл планы Кремля по мобилизации после "выборов" Путина и новому наступлению летом-осенью, объяснил, почему в 2024 году вряд ли следует ожидать широкого контрнаступления армии Украины, и назвал направление, на котором у Сил обороны может появиться шанс на прорыв.

В американском Институте изучения войны заявили, что россияне воспользовались промедлением с западной помощью и наступают сразу на нескольких направлениях. В The New York Times акцентировали внимание на том, что оккупанты наступают на Марьинском, Работинском, Кременском и Бахмутском направлениях, и назвали обстановку самой опасной с момента начала полномасштабной войны. Как вы оцениваете ситуацию? Есть ли угроза значительного прорыва фронта?

Наши военные, участвующие в боевых действиях на "нуле", ранее уже говорили, что судя по тому, как россияне концентрируют свои войска, ситуация может быть страшнее, чем в начале полномасштабного вторжения. И я думаю, что сейчас ситуация действительно более опасная, чем 24 февраля позапрошлого года. В начале полномасштабного вторжения россияне собрали примерно 150 тысяч своих военных и определенное количество техники, а сейчас у них уже полумиллионная группировка. Теперь их стало втрое больше, и это опасно.

Они собрали очень большое количество людей, поэтому можно предположить их способность прорваться на определенных участках фронта. Впрочем, скорее всего, существенного продвижения и прорыва линии боевого столкновения не будет. Если россиянам где-то удастся продвинуться, мы отойдем на другие линии обороны. Большого прорыва быть не должно.

Противник атакует сразу на нескольких направлениях для того, чтобы добиться наиболее оптимального для себя результата. Когда мы летом прошлого года готовились к контрнаступлению, наши западные партнеры говорили, что надо атаковать на нескольких направлениях, чтобы увеличить вероятность продвижения. Что лучше наступать ну двух-трех направлениях, чтобы враг не смог заблокировать атаку. И россияне, скорее всего, читали эти советы и сейчас сами ими пользуются.

Атака идет на пяти направлениях, и на некоторых из них враг сосредоточил 40-80 тысяч своих военных. Это серьезные цифры, и нам надо держать оборону. Сейчас трудно сказать, где именно они будут более активно продвигаться. Не думаю, что россияне будут прорываться сразу на всех этих направлениях. Чтобы нанести главный удар, войска РФ сконцентрируются на одном или двух ключевых участках фронта. Враг может нанести такой удар в направлении любого из этих пяти городов.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман сделал прогноз о новом наступлении России:

Может ли стать район Купянска главным направлением удара?

Россияне ранее открыто заявляли о свои планах захватить до так называемых президентских выборов на России Авдеевку. Также были планы по выходу на Купянск-Узловой и Купянск с форсированием реки Оскол и последующим продвижением в этом районе.

И, вполне возможно, что направлением главного удара войск России будет Купянское или Лиманское направление. Ранее они перебросили часть войск с Купянского направления на Авдеевку, а теперь, скорее всего, вернут их обратно. Поэтому именно под Купянском можно ожидать усиления боевых действий.

В последние дни российские войска усилили свои атаки на Запорожском направлении. В частности, они активно действуют в районе Работино. Есть ли там угроза обострения ситуации?

Это Токмакское направление, на котором они, похоже, хотят выровнять линию фронта. Россияне пытаются активно действовать там, где мы ранее продвинулись. Им трудно это делать: надо двигаться колоннами, а они там все заминировали, и потому сами наталкиваются на свои же мины. В этом районе очень ожесточенные бои, но я не думаю, что российские войска хотят существенно продвинуться.

Скорее всего, этими действиями они пытаются отодвинуть наши войска как можно дальше от Токмака. На юге россияне для обеспечения своих группировок пользуются двумя важными логистическими артериями: железной дорогой, которая идет по маршруту Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой, и Крымским мостом. Если хотя бы в одном месте перерезать железнодорожный путь, группировка "Днепр" на Херсонском направлении и крымская группировка останутся без обеспечения. Поставки можно будет осуществлять только по Керченскому мосту. Если посмотреть на их "линии Суровикина", то можно увидеть, что они идут параллельно этой железной дороге. Других железных дорог там нет, и именно поэтому противник время от времени пытается построить параллельную железную дорогу вдоль Азовского моря.

Путь Волноваха-Токмак-Мелитополь-Джанкой – рокадная дорога, которую можно использовать для быстрых перевозок. Россияне стремятся к тому, чтобы держать как можно дальше свою военную логистику от нашей артиллерии. Сейчас они пытаются отодвинуть нас на еще большее расстояние, чтобы у нас не было над железной дорогой огневого контроля. Если нас оттеснят от этого пути еще на несколько километров, то будет сложнее по ней стрелять.

Наступательные действия россиян – это попытка улучшить свое тактическое положение для дальнейших будущих наступлений?

Да, конечно. Я думаю, что эти наступательные действия завершатся ближе президентским выборам, либо сразу после них. К концу марта они точно закончатся. Потому что противник, как и любая другая армия, не может постоянно наступать. Ему надо будет остановиться и готовиться к предстоящему наступлению.

Новое наступление, скорее всего, будет летом или даже осенью, когда будет мобилизована, условно говоря, еще одна армия. Сейчас группировка россиян в Украине насчитывает почти полмиллиона человек, и они хотят призвать примерно еще такое же количество военных. Тогда у России будет почти миллионная группировка. Россияне подстраиваются под президентские выборы в Соединенных Штатах, и для них очень принципиально, кто будет побеждать – Трамп или Байден. В зависимости от развития событий они будут планировать свои действия. Именно таковы их расчеты.

В рамках наступательных действий, которые россияне проводят сейчас на пяти направлениях, они будут пытаться продвинуться настолько, насколько это возможно. Думаю, глубокого продвижения не будет, и они начнут готовиться к операции летом, которая ожидается после дополнительной мобилизации.

Однако нынешняя ситуация на фронте действительно очень опасна. Нам не хватает снарядов, военной техники и людей, чтобы сдерживать такую огромную армию противника. Мы почему-то много месяцев рассказывали, что против нас воюют какие-то "ч*обики"... Да, был момент, когда россияне делали паузу для подготовки новых бойцов и бросали в бой определенный контингент, но сейчас никаких "ч*обиков" и непутевых там нет. Это профессиональная армия, которая сегодня оснащена не хуже, чем наша. Со своими танками, бронированными машинами и другой военной техникой. Эта техника не лучше западных образцов, но ее очень много, поэтому у нас в этом вопросе примерный паритет. У противника преимущество в артиллерийских снарядах и в воздухе.

Ситуация для нас не критическая, но она очень тяжелая. Посмотрим, как в дальнейшем будут разворачиваться события.

Кульминация текущих наступательный действий России будет примерно в начале марта, а к середине месяца они стихнут?

Я думаю, скорее всего, так и будет. В нашем Главном управлении разведки утверждают, что россияне истощаются. Расходуются снаряды, патроны, горюче-смазочные материалы, истощается техника. Возможности армии не безграничны.

Впрочем, пока есть силы, они будут наступать до середины-максимум конца марта. Затем наступательные действия приостановят и будут готовиться к наступлению летом-осенью этого года.

Есть ли угроза наступления России на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области? Время от времени появляются сообщения о том, что на северном направлении действуют российские ДРГ, которые осуществляют попытки прорвать границу Украины.

Диверсионно-разведывательные группы работают постоянно. Если на определенных участках нет боев и там усиливается деятельность ДРГ, это указывает на подготовку к боевым действиям. Такие группы проводят разведку и пытаются совершить диверсии. Обычно военные правила трактуют деятельность ДРГ как подготовку к наступательным действиям.

Можно предположить, что войска РФ попытаются атаковать Киевщину, Черниговщину и Сумщину с севера или северо-востока. Сейчас на этих направлениях нет группировок противника, которые способны были бы это сделать. Но россияне используют железнодорожные пути и могут относительно быстро, за 1-3 недели, расположить свои войска на участке фронта длиной 1,5 тысячи километров. Во время полномасштабной войны они неоднократно поездами перемещали большое количество своих войск.

Будет ли в России большая мобилизация уже после "выборов" Путина?

Мобилизация сто процентов будет. Вопрос лишь в том, какой эта кампания будет: понабирают людей из стран третьего мира (такие потуги уже есть) или из депрессивных регионов РФ. В России постараются не мобилизовывать чрезмерное количество людей из крупных городов – из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и т.д. – чтобы не спровоцировать там какие-то движения, которые могут возникнуть из-за потерь на поле боя. Хотя мы уже видели, что протестные движения в России на политическую ситуацию не влияют.

Удастся ли России мобилизовать 300-400 тысяч человек? Посмотрим. Думаю, что в странах тоталитарных режимов это не трудно сделать: нужен лишь приказ, после чего людей могут хватать прямо на улицах. Однако я уверен, что они будут готовить этих людей по меньшей мере несколько месяцев, чтобы стали подготовленными бойцами. Их будут использовать как мясо, но россиянам все равно нужно, чтобы мобилизованные хотя бы немного умели воевать.

Таким образом, весной в России будет мобилизация, дальше они проведут военную подготовку новобранцев, а после этого стоит ждать угрозы нового наступления?

Дальнейшее развитие событий выглядит именно так. Очевидно, Россия проведет мобилизацию и будет продолжать наступательные действия. Вряд ли там решат прекратить войну и отвести войска. Мы понимаем, что Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, потому что проводится так называемая президентская кампания: в любой стране мобилизация не очень поддерживается людьми и снижает рейтинг власти. И Путин это прекрасно понимает, поэтому мобилизацию решили провести после "выборов".

На мой взгляд, новое наступление, скорее всего, будет летом-ближе к осени. Они постараются провести кампанию максимум до конца сентября или до октября, чтобы не дотянуть до ноября, когда пойдут дожди и будет трудно двигаться тяжелой техникой. Может казаться спорным, что наступление будет до выборов в США, но, я думаю, россиянам уже тогда будет понятно, кто одержит победу, и на какие события в дальнейшем ориентироваться.

Сейчас мы видим, что помощь от Штатов в связи с ситуацией в Конгрессе приостановлена, а Европа, насколько я понимаю, не может оказать Украине военную помощь в нужных объемах. Как действовать Украине в этой ситуации?

Европа вдруг очень быстро нашла снаряды. Когда европейцы увидели, что США приостановили помощь, а у нас возникли сложности, они перепугались и поняли: если посыплется наш фронт, Россия уже реально будет угрожать их странам. В Швеции уже объясняют детям, что делать во время войны и где находится бомбоубежище, а в Нидерландах предупреждали, что надо запасаться водой и едой, потому что, возможно, будет война.

И сейчас Дания решила передать нам всю свою артиллерию. Судя по тому, что публикуется в открытых источниках, Копенгаген нам предоставит 62 единицы военной техники. Речь идет о 24 самоходных артиллерийских установках М109 калибра 155 мм, 6 гаубицах калибра 122 мм, 20 минометных системах и 12 реактивных системах залпового огня. Президент Чехии Петр Павел нашел 800 тысяч снарядов, которые мы можем быстро получить. Правда, сложно сказать, откуда они, возможно, из Южной Кореи.

Кроме того, мы получим от партнеров миллион дронов с искусственным интеллектом. Это беспилотники, которые хитро летают роем: за одним летит стая других, и они атакуют объекты с целью нанесения существенного урона. Уже ведутся разговоры о том, что это "умные дроны", и якобы можно будет говорить о "войне машин" и вспоминать фильм Терминатор, но это не так. Наличие искусственного интеллекта свидетельствует о том, что такие дроны хорошо запрограммированы. Но они не могут думать и принимать решения. Эти БПЛА анализируют ситуацию, идентифицируют объекты и наносят удары. Они руководствуются программой, которую прописали люди.

Какая дальность у этих дронов?

Это дроны с радиусом боевого действия в десятки километров, они будут применяться роем в прифронтовой зоне. Мы часто ведем дискуссии о дальнобойных дронах с дальностью 1 000 километров или даже больше, а в то же время россияне совершенствуют свои Ланцеты, которые активно атакуют в прифронтовой территории и наносят нам много вреда. Программа дальнобойных дронов продолжает работать, но нужны и недальнобойные БПЛА.

И сейчас у нас уделяется внимание недальбойным дронам, чтобы компенсировать дефицит артиллерийских снарядов. Эти дроны нужны, чтобы поражать вражеские цели на расстоянии 10-20 километров. Российские Ланцеты, с точки зрения БПЛА, это неплохое оружие. У нас будут аналоги таких беспилотников или даже лучшие модели.

Таким образом, в Европе увидели, что происходит в Соединенных Штатах, и начали бояться. Наверное, европейцы думали так: сейчас республиканцы и демократы между собой договорятся, а мы свой резерв будем держать и не трогать. С надеждой на то, что угрожающих событий до президентских выборов не будет. Но теперь они почувствовали себя в опасности и начали работать со своими резервами. Вспомните, как друзья из ЕС обещали поставить нам 1 миллион снарядов почти за год, а нашли только 524 тысячи. А здесь через несколько дней после Мюнхенской конференции нашлось сразу 1 300 000 снарядов.

Справимся ли мы без помощи США? Если Европа сможет быстро находить для нас оружие и артиллерийские боеприпасы, оборону мы удержим. Сейчас проблемой является то, что россияне превосходят нас в количестве выстрелов в 5-7 раз. Но о контрнаступательных действиях в условиях отсутствия американской военной поддержки речи не будет.

Начальник штаба бригады Нацгвардии Азов, майор Богдан Кротевич на днях напомнил заявление главы ГУР Кирилла Буданова о том, что надо переносить войну в Россию. Кротевич предположил возможность проведения рейдовых операций на российской территории, потому что там нет таких линий обороны, которые россияне построили в Украине. Как вы думаете, какие операции могли бы проводиться на территории России?

Эти операции должен проводить Легион Свобода России. Бойцы уже проводили рейды на Белгородщине, агитировали местных жителей вступать в ряды их вооруженных сил и демонстрировали, что они воюют не с Россией, а против путинского режима. Кажется, люди там не очень враждебно к ним относятся.

Хотя на России люди уже давно перепуганы. Тоталитарный режим загоняет всех в такие рамки, что человек боится высказываться даже на собственной кухне. Недавно я видел видео с демонстрацией в большом российском городе, где один полицейский с дубинкой разгонял людей. И толпа в 50 человек от него убегала – не только женщины, но и мужчины. Можете у нас такое представить? Убегали от одного полицейского. У нас все было бы наоборот.

Можно привести и другой пример. Вспомните, как в России, во время одного из протестных движений, людей посадили в автозак, который заглох. Когда машину надо было завести с толкача, они вышли, толкали ее, чтобы потом сесть и уехать в статусе задержанных. Может, их в таких случаях и спустя несколько дней отпускают, но ситуация показательная.

Россияне испуганы, на серьезные шаги не способны, но, возможно, русские добровольцы могли бы организовать какие-то движения. Мы же помним, как было, когда Пригожин двигался на Москву: когда люди увидели, что власть слаба, а трон зашатался, у них сразу появилась смелость.

Демократическая революция в России вряд ли возможна – там может быть лишь бунт, "бессмысленный и беспощадный". Однако когда Россия начнет разрушаться, все посыплется по принципу домино. Люди очень быстро поднимутся. Они восстанут не за демократию, а для того, чтобы поменять старого царя на нового. И это будет окно возможностей для Украины: пока они будут сносить старого царя, если это все-таки произойдет, мы можем и войну завершить, и еще много чего полезного для себя сделать.

На днях появилась информация, что администрация президента США Байдена рассматривает возможность предоставления Украине ракет ATACMS с дальностью 300 километров. Можно ли предполагать возможность проведения контрнаступления ВСУ в этом году?

Я думаю, что нашего контрнаступления в 2024 году не будет. Россияне собрали большое количество военных, будут пытаться мобилизовать дополнительные силы, поэтому даже с дальнобойными ракетами вряд ли можно будет провести контрнаступательную кампанию. Военно-политическое руководство уже объявило концепцию на 2024 год и о наступательных действиях никто ничего не говорит. Это будет тяжелый год, в котором нам надо будет выдержать оборону и потом уже планировать на 2025 год контрнаступательные действия.

Но возможно локальное контрнаступление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области – в районе таких населенных пунктов, как Крынки, Казачьи Лагеря... Вполне возможно, что мы попытаемся выйти к Северной админгранице с Крымом, разрушим Крымский мост и будем держать под огневым контролем железнодорожный путь Волноваха-Мелитополь-Джанкой, чтобы оставить без обеспечения херсонскую и крымскую группировку россиян. Судя по тому, что мы делаем на море, возможно, это и есть один из наших наступательных планов на 2024 год.

На восточном фронте у противника гораздо больше сил и средств, поэтому наступать там в этом году нереально. Это все равно, что биться лбом о стену. Разве что надо будет сделать какой-то очень удачный и хитрый маневр. Впрочем, такой маневр оптимальнее осуществить вокруг Крыма.

В 2025 году дай Бог, у нас будет 2-3 эскадрильи истребителей F-16 и дальнобойные ракеты. Тогда появится возможность разрушать военную инфраструктуру в тылу россиян.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.