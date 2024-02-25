"Европа сделала несколько ошибок": в Бундестаге назвали 3 приоритета в помощи для ВСУ

Страны Европы допустили несколько ошибок. Они сделали неправильно, когда сфокусировались исключительно на возможностях своей оборонной индустрии.

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В Бундестаге назвали 3 приоритета в помощи для ВСУ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского

Сейчас страны Европы должны покупать по миру всё, что есть, чтобы обеспечить победу Украины в войне против страны-агрессора России. Европа сделала "несколько ошибок", сфокусировавшись на возможностях собственной оборонной индустрии.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот в эфире Welt во время визита в Киев. Он подчеркнул, что мир должен остановить российский империализм. По словам Рота, если Украина проиграет, то эта война продолжится на территории Европы.

Он подчеркнул, что это было ошибкой, когда страны Европы обращали свое основное внимание на возможности собственной оборонной индустрии. Поэтому сейчас важно покупать всё необходимое по всему миру, чтобы обеспечить украинских военных.

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В частности, глава комитета по иностранным делам Бундестага призвал Германию, Великобританию, Францию, Италию и Испанию, которые имеют одни из крупнейших экономических мощностей в Европе, больше помогать Украине, беря пример с балтийских и североевропейских коллег.

Также он раскритиковал то, что ЕС до сих пор не выполнил свое обещание предоставить Украине 1 миллион боеприпасов.

"Приоритет номер один: амуниция, амуниция и еще раз амуниция. Второе – ПВО и ракеты к ней. Третье – вооруженные дроны", – подчеркнул Михаэль Рот, описывая то, что сейчас первоочередно нужно предоставить для ВСУ.

В то же время он добавил, что также должна идти речь и о предоставлении дальнобойных ракет.

Военная помощь Украине

Раньше в Белом доме сделали важное заявление о передаче новых партий ATACMS Украине. В Белом доме отметили, что в то время, как Когнрес США не может принять решение о помощи Украине, Россия получает баллистические ракеты из Ирана.

Также ранее сообщалось, что Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone. Правительство Великобритании анонсировало поставку еще 200 ракет класса "земля-земля" или "воздух-земля" Brimstone. Об этом сообщил министр обороны Грант Шаппс во время выступления в британском парламенте.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов. Силы обороны Украины очень эффективно используют артиллерию для ведения контрбатарейного огня.

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