Высокотехнологичные и самонаводящиеся: Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone

Украина получит военную помощь от Британии. Новые ракеты будут активно использоваться Вооруженными силами Украины.

https://glavred.info/ukraine/vysokotehnologichnye-i-samonavodyashchiesya-britaniya-peredast-ukraine-200-raket-brimstone-10544132.html Ссылка скопирована

Британия передаст Украине 200 ракет Brimstone / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, 56ОММБ

Правительство Великобритании анонсировало поставку ещё 200 ракет класса "земля-земля" или "воздух-земля" Brimstone Украине. Об этом сообщил министр обороны Грант Шаппс во время выступления в Британском парламенте, пишет Европейская правда.

Он объявил про новый пакет из 200 противотанковых ракет в рамках дальнейшего усиления защиты Украины.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины", - сказал Шаппс. видео дня

Также он напомнил, что однажды эти ракеты уже имели достаточно сильное влияние на поле боя в ходе боевых действий России против Украины.

Шаппс добавил, что в одном из случаев благодаря именно этим ракетам российские войска отступили после неудачной попытки форсировать одну из речек Украины.

Помощь Украине

Как сообщал Главред, победитель выборов, лидер ультраправой "Партии Свободы" в Нидерландах Герт Вилдерс заявил, что страна приняла слишком много украинских беженцев, которые приезжают в Голландию ради бесплатного жилья и рабочих мест, а не из-за того, что спасаются от войны. Вилдерс выступает против продления военной помощи Украине.

Также, Швеция планирует передать Украине рекордный для страны пакет оборонной помощи общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (около 700 миллионов долларов). Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, этот пакет помощи от Швеции для Украины станет уже 15-м по счету.

К тому же, армии США пришлось оплатить счета на сотни миллионов долларов на поддержку ВСУ в течение последних нескольких месяцев, поскольку перспективы финансирования Украины в Конгрессе остаются неопределенными.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.