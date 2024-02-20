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Швеция выделит Украине крупнейший пакет оборонной помощи на $700 млн

Анна Ярославская
20 февраля 2024, 06:43обновлено 20 февраля, 07:32
Этот пакет помощи от Швеции для Украины станет уже 15-м по счету. О нем Стокгольм объявит 20 февраля.
Флаг Швеции, Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский
Швеция выделит Украине 15-й пакет оборонной помощи / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Швеция планирует передать Украине рекордный для страны пакет оборонной помощи общей стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон (около 700 миллионов долларов).

Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, этот пакет помощи от Швеции для Украины станет уже 15-м по счету. О нем Стокгольм объявит 20 февраля.

Что войдет в пакет шведской помощи Украине пока в настоящее не сообщается. Однако известно, что там будет войдет военная техника и оборудование Вооруженных сил этой скандинавской страны.

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Издание также пишет, что будут выделены средства на закупку нового оборонного оборудования у производителей. Оно позже будет передано Украине.

Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.

Военная помощь Украине от Швеции

В конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн. долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины.

В июне 2023 года правительство Швеции приняло решение о пакете поддержки для Украины, сосгласно которому должны были проводиться учения на истребителях Jas 39 Gripen для украинских пилотов.

В августе прошлого года премьер Швецииы Ульф Кристерссон заявил, что страна не будет передавать Украине истребители Gripen, поскольку сама в них нуждается.

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