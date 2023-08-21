Швеция отказалась передавать Украине истребители: названа причина

Поставить Украине западные истребители уже согласились Дания и Нидерланды.

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Пилоты ВСУ могут испытать Gripen / Коллаж Выкипедия

Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen, поскольку сама в них нуждается, заявил премьер страны Ульф Кристерссон. Тогда как несколько дней назад президент Владимир Зеленский призвал Стокгольм передать эти самолеты Воздушным силам ВСУ.

Кристерссон подчеркнул, что страна еще не является членом НАТО, следовательно сама вынуждена обеспечивать воздушную защиту.

В то же время Швеция допускает поставку авиации в будущем.

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"Мы ничего не исключаем в будущем. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их (украинцев - Главред) также авиацией. Но пока новых обязательств по поставкам шведских самолетов Украине нет", - сказал Кристерссон в эфире TV4.

Швеция позволит украинским пилотам испытать самолеты, но не берет пока на себя обязательств по их передаче.

Кроме того, Стокгольм выделил уже 13-й пакет для Украины, куда войдут боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники, оборудование для разминирования.

Истребители для Украины

20 августа Нидерланды и Дания подтвердили передачу Украине истребителей F-16.

Страны согласились поставить Украине самолеты после прохождения пилотами ВСУ соответствующих учений. Также Копенгаген поставил Киеву требование: не использовать авиацию по территории России.

По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, в Дании на F-16 учатся уже 70 украинских летчиков. Это первая волна. Но еще будет вторая и третья, подчеркнул он. В частности, во вторую волну войдут выпускники 2023-го года, их обучение будет проходить на территории Великобритании.

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