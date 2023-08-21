Под Полтавой арестовали имущество российского генерала на космическую сумму

ТРЦ, офисы и гостиницы генерала могут национализировать.

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Имущество Капашин оформил на дочь и зятя в Украине, которые перед началом вторжения выехали в РФ / коллаж Главреда. Фото: СБУ, скриншот YouTube

СБУ арестовала имущество российского генерала Валерия Капашина в Полтавской области более чем на 1 миллиард гривен.

Как объясняет пресс-служба СБУ, Капашин - начальник федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.

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Арестованы, в частности, дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тыс. кв. километров. Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд гривен.

Указанное имущество Капашин оформил на своих дочь и зятя в Украине. Впрочем, перед полномасштабным вторжением родственники выехали в Россию и получили гражданство.

"Таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве", - поясняют в спецслужбе.

Близкие Капашина за счет "семейного" бизнеса финансировали "инвестиционные" проекты в России и на временно оккупированном Донбассе, платя налоги в российский бюджет.

Коллаж Главреда. Фото: СБУ

По результатам обысков была выявлена российская форма, советская символика и пропагандистская литература РФ, а также сувенирная продукция и награды от Кремля.

Продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Решается вопрос о дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного российского имущества фигурантов.

Коллаж Главреда. Фото: СБУ

В Украине регулярно разоблачают приспешников оккупантов. В то же время и самим россиянам достается. Так, недавно произошел неизвестный "прилет" сразу по четырем офицерам РФ в Мариуполе.

Некоторым из родственников коллаборантов и предателей удалось вовремя покинуть Украину. К примеру, невестка кума Путина Виктора Медведчука живет в Москве, ее нашли в модном бутике.

Также живет и работает в российской столице предатель Илья Кива. Теперь он не вылезает из российских федеральных каналов и распространяет об Украине фейки.

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