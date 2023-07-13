УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

Алексей Тесля
13 июля 2023, 08:36 обновлено 13 июля, 08:59
81
Слезливую жалобу генерала Ивана Попова опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Попов, Шойгу
Ивана Попова выгнали по приказу Сергея Шойгу / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Командующего 58-й общевойсковой армией южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова отстранили от командования после того, как он "на самом верху" высказал претензии и "обозначил все проблемные вопросы" оккупантов в Украине.

Слезливую жалобу российского генерала-оккупанта в Telegram опубликовал депутат и член комитета по обороне в Госдуме Андрей Гурулев.

Попов записал аудиообращение и пожаловался на то, что его отстранили от должности, а приказ об этом министра обороны Сергея Шойгу "состряпали за один световой день".

видео дня

"Честно вам говорю — возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами", — плачется путинский генерал.

Он также заявил, что "не имел права врать во имя" уничтоженных российских оккупантов и "обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии". Среди них он назвал отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовую гибель и увечья военных РФ.

"Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне — откровенно, предельно жестко… и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", — добавил Попов.

Напомним, ранее стало известно о неожиданном кандидате на должность главы МО РФ.

"Понятно, что дни Шойгу и Герасимова в минобороны и генштабе сочтены. Кто придет на смену Шойгу (говорят о Дюмине, но у меня есть на этот счет большие сомнения) — неизвестно. Но то, что внутриэлитный баланс изменится — это совершенно точно", — не исключил Андрей Золотарев.

Ранее сообщалось, что после провала мятежа ЧВК "Вагнера" российские Telegram-каналы обсуждают, что Кремль мог пообещать за это увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Зато "Z-пропагандисты" уже начали искать замену Шойгу. По их мнению, новым министром обороны РФ станет бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был в бешенстве после того, как российские военные якобы по приказу минобороны РФ обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Пригожин объявил настоящую "войну" минобороны РФ и пригрозил уничтожением "врагов".

Он заявил, что хочет расправиться с теми, кто "опозорил Россию" и "повесить их на Красной площади".

Больше важных новостей:

Минобороны РФ Сергей Шойгу война России и Украины
Реклама

Главное за день

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:41 Украина
ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:59 Украина
Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

07:41 Политика
Все главные новости

Последние новости

08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовку

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

Реклама
04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

02:05

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

01:35

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФВидео

00:36

Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

12 июля, среда
23:50

"Любите врагов ваших, молитесь за них": скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

Реклама
21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

19:42

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место УоллесаВидео

19:42

Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

19:33

Есть ли в украинском языке слова "творог", "копчик" и "брюки": Авраменко дал ответ

19:20

Почему мы не имеем права обижаться на НАТОмнение

19:14

Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в УкраинуВидео

19:03

Солист "ТіК" показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

18:49

Наконец-то станет лучше: трем знакам зодиака повезет с деньгами в августе

18:39

Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минутВидео

18:24

Старые рваные колготки — сокровище: что из них делают

18:16

Кабмин поменял правила помощи переселенцам: кто останется без денег

18:12

"Плохие новости для вас, господин Зеленский": Байден начал встречу с президентом УкраиныВидео

17:50

Жена холостяка Макацарии впервые показала новорожденного сына

Реклама
17:23

Скидка в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на коммуналку и топливо

17:21

Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - Ермак

17:21

В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в Альянс

17:11

Украину побьет градом: синоптики предупредили о новых ливнях

17:08

Как будет чувствовать себя человек, который каждый день ест курицу: последствия

16:54

Украинцы мало экономят свет: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения

16:36

"Знаете, мы не Amazon": топ-чиновник из Лондона Уоллес неожиданно прошелся по Украине

16:28

"Два идиота не могут договориться": украинская диджей обгадила матом саммит НАТО и украинского президента

16:26

Как можно использовать недопитое вино: 3 удивительных способа спасут напиток

16:11

"Мы нуждаемся в гарантиях": Зеленский сделал первое заявление после Совета НАТО-УкраинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять