Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

Слезливую жалобу генерала Ивана Попова опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

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Ивана Попова выгнали по приказу Сергея Шойгу / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Командующего 58-й общевойсковой армией южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова отстранили от командования после того, как он "на самом верху" высказал претензии и "обозначил все проблемные вопросы" оккупантов в Украине.

Слезливую жалобу российского генерала-оккупанта в Telegram опубликовал депутат и член комитета по обороне в Госдуме Андрей Гурулев.

Попов записал аудиообращение и пожаловался на то, что его отстранили от должности, а приказ об этом министра обороны Сергея Шойгу "состряпали за один световой день".

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"Честно вам говорю — возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами", — плачется путинский генерал.

Он также заявил, что "не имел права врать во имя" уничтоженных российских оккупантов и "обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии". Среди них он назвал отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовую гибель и увечья военных РФ.

"Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне — откровенно, предельно жестко… и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", — добавил Попов.

Напомним, ранее стало известно о неожиданном кандидате на должность главы МО РФ.

"Понятно, что дни Шойгу и Герасимова в минобороны и генштабе сочтены. Кто придет на смену Шойгу (говорят о Дюмине, но у меня есть на этот счет большие сомнения) — неизвестно. Но то, что внутриэлитный баланс изменится — это совершенно точно", — не исключил Андрей Золотарев.

Ранее сообщалось, что после провала мятежа ЧВК "Вагнера" российские Telegram-каналы обсуждают, что Кремль мог пообещать за это увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Зато "Z-пропагандисты" уже начали искать замену Шойгу. По их мнению, новым министром обороны РФ станет бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был в бешенстве после того, как российские военные якобы по приказу минобороны РФ обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Пригожин объявил настоящую "войну" минобороны РФ и пригрозил уничтожением "врагов".

Он заявил, что хочет расправиться с теми, кто "опозорил Россию" и "повесить их на Красной площади".

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