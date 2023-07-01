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"Дни Шойгу сочтены": эксперт о неожиданном кандидате на должность главы МО РФ

Алексей Тесля
1 июля 2023, 20:11 обновлено 1 июля, 20:24
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Вариант того, что в МО РФ могут прийти более эффективные руководители, не сулит ничего хорошего, считает Андрей Золотарев.
Золотарев
Андрей Золотарев спрогнозировал будущее Сергея Шойгу / УНИАН

Мятеж ЧВК Вагнера был игрой одной из кремлёвских "башен" против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Обратите внимание на тот факт, что Пригожин, впрочем как и Гиркин-Стрелков, который оппонирует Пригожину, никогда не критикуют ФСБ. Хотя ФСБ является активным и непосредственным проводником политики Кремля, и именно благодаря ФСБ началась война против Украины. Но, тем не менее, все осталось за кадром", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в последнее время Шойгу "пропал с радаров".

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"Понятно, что дни Шойгу и Герасимова в Минобороны и Генштабе сочтены. Кто придет на смену Шойгу (говорят о Дюмине, но у меня есть на этот счет большие сомнения) — неизвестно. Но то, что внутриэлитный баланс изменится — это совершенно точно", — не исключил он.

В то же время Золотарев говорит, что для Украины вариант того, что в минобороны РФ могут прийти какие-то более эффективные руководители, чем связка Шойгу-Герасимов — не сулит ничего хорошего.

"Другое дело, что по итогам всего этого Россия может получить деморализацию вооруженных сил, поскольку будут перетряхивать и командный состав. Ведь все прекрасно видели, что армия оказалось не способной противостоять "вагнеровцам" — многие просто переходили на их сторону, хоть и не частями. А любые оргвыводы — это смена кадрового, руководящего состава, что не лучшим образом сказывается на боевых кондициях. Вот это те моменты, которые могут непосредственно отразиться на Украине. И самое главное, что в Кремле, возможно, усилятся те, кто выступает за заморозку войны, поскольку увидели то, что внутренние противоречия в России могут оказаться намного серьёзнее, чем представляли раньше", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что после провала мятежа ЧВК "Вагнера" российские Telegram-каналы обсуждают, что Кремль мог пообещать за это увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Зато "Z-пропагандисты" уже начали искать замену Шойгу. По их мнению, новым министром обороны РФ станет бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был в бешенстве после того, как российские военные якобы по приказу Минобороны РФ обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Пригожин объявил настоящую "войну" Минобороны РФ и пригрозил уничтожением "врагов".

Он заявил, что хочет расправиться с теми, кто "опозорил Россию" и "повесить их на Красной площади".

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Евгений Пригожин Андрей Золотарев Сергей Шойгу
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