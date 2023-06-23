Оккупанты взлетели на воздух: в Мариуполе ликвидировали четверых офицеров РФ

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив". Также публикуются видео с места событий.
Подчеркивается, что вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.
Судя по опубликованным снимкам, офицеры оккупационной армии РФ могли быть уничтожены в результате удара по одному из частных домов.
"Доброго утра! Сегодня просто поздравили русских у порта. Минус четыре офицера", — добавили в "Маріуполь.Спротив".
Смотрите видео - в Мариуполе ликвидировали офицеров РФ:
Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.
Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.
Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.
Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.
При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.
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