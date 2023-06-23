Оккупанты взлетели на воздух: в Мариуполе ликвидировали четверых офицеров РФ

Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта, рассказали в "Маріуполь.Спротив".

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Удар по оккупантам РФ в Мариуполе / Скриншот

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив". Также публикуются видео с места событий.

Подчеркивается, что вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

видео дня

Судя по опубликованным снимкам, офицеры оккупационной армии РФ могли быть уничтожены в результате удара по одному из частных домов.

"Доброго утра! Сегодня просто поздравили русских у порта. Минус четыре офицера", — добавили в "Маріуполь.Спротив".

Смотрите видео - в Мариуполе ликвидировали офицеров РФ:

Последствия удара по оккупантам в Мариуполе / Скриншот

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

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