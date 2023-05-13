В Луганске прогремел мощный взрыв: база РФ взлетела на воздух вместе с оккупантами

Удар пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

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В Луганске новая "бавовна" / Telegram

В оккупированном Луганске в субботу утром, 13 мая, прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Как пишут российские пропагандисты, взрывы якобы прогремели в окрестностях Луганска.

В РФ утверждают, что взрывы прогремели в пригородном селе Юбилейное.

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Вместе с тем по данным пропагандистов RT, прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, взрыв большой силы прогремел в пятницу, 12 мая во временно оккупированном Россией Луганске.

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

Ранее беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Севастополе. Возник пожар, площадь которого почти 1000 кв. м.

В Севастополе горела нефтебаза в результате попадания беспилотного летательного аппарата. "Севастополь. Подготовка к курортному сезону. Доброе утро", — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В свою очередь представитель оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о пожаре на нефтебазе в Севастополе. Там, по его словам, было зафиксировано попадание беспилотника. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоено 4 класс.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

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