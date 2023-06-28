"Куда смотрят санитары?": Кива заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова

Сбежавший в Москву пророссийский коллаборант Илья Кива побредил о том, что Кирилл Буданов мертв, и в Украине его "оцифровали".

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Илья Кива побредил о том, что Кирилл Буданов мертв и его "офицровали" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Путинист и предатель Украины Илья Кива озвучил очередное неадекватное заявление. Пытаясь поддержать фейки российской пропаганды о якобы смерти главы ГУР Минобороны, Кива сказал, что в Украине "оцифровали" Кирилла Буданова и и записали с ним интервью.

В воображении Кивы Буданов "мертв", "недавно было девять дней, скоро уже 40".

"Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, на полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Что бы все верили: он жив, он здоров и серьезно воспринимали бред, который несет электронная версия. У экс-начальника ГУР Кирилла Буданова недавно было девять дней, скоро уже 40", - написал Кива в Telegram.

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В Сети бред Кивы спровоцировал множество комментариев, большинство из них касается психического здоровья путиниста. Пользователи пишут:

"Куда смотрят санитары?"

"Что он курит?"

"Санитаров! Тяжёлая форма шизофрении, уровень бреда зашкаливает"

"А это случайно не Жириновский?"

"Главный клоун Кива сказал правду "Чего не сделаешь ради шоу"

"Дайте ему селедки уже, хоть кто-нибудь"

"Я сначала подумал он про нейросеть Жириновского а нет, шиза"

Фейки РФ о военном руководстве Украины

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

Буданов, комментируя российские фейки, заявил, что бывшие и нынешние военные командиры формируют в Украине "отряд бессмертных", который будет преследовать россиян везде, даже в страшных снах.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа", - сказал глава украинской военной разведки.

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