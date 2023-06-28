"Куда смотрят санитары?": Кива заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова

Путинист и предатель Украины Илья Кива озвучил очередное неадекватное заявление. Пытаясь поддержать фейки российской пропаганды о якобы смерти главы ГУР Минобороны, Кива сказал, что в Украине "оцифровали" Кирилла Буданова и и записали с ним интервью.
В воображении Кивы Буданов "мертв", "недавно было девять дней, скоро уже 40".
"Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, на полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Что бы все верили: он жив, он здоров и серьезно воспринимали бред, который несет электронная версия. У экс-начальника ГУР Кирилла Буданова недавно было девять дней, скоро уже 40", - написал Кива в Telegram.
В Сети бред Кивы спровоцировал множество комментариев, большинство из них касается психического здоровья путиниста. Пользователи пишут:
- "Куда смотрят санитары?"
- "Что он курит?"
- "Санитаров! Тяжёлая форма шизофрении, уровень бреда зашкаливает"
- "А это случайно не Жириновский?"
- "Главный клоун Кива сказал правду "Чего не сделаешь ради шоу"
- "Дайте ему селедки уже, хоть кто-нибудь"
- "Я сначала подумал он про нейросеть Жириновского а нет, шиза"
Фейки РФ о военном руководстве Украины
Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.
Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.
Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.
Буданов, комментируя российские фейки, заявил, что бывшие и нынешние военные командиры формируют в Украине "отряд бессмертных", который будет преследовать россиян везде, даже в страшных снах.
"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа", - сказал глава украинской военной разведки.
Другие новости: