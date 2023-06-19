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"Создаем отряд бессмертных": Буданов жестко потроллил вбросы РФ о его смерти

Алина Дембицкая
19 июня 2023, 20:07 обновлено 19 июня, 20:07
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Глава ГУР подчеркнул, что "отряд бессмертных" будет преследовать россиян везде, даже в страшных снах.
Буданов, ВСУ
Буданов жестко потроллил вбросы РФ о его смерти / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал фейки российских пропагандистов о том, что он якобы погиб от ранения, полученного в конце мая.

Как отметил Буданов в комментарии Kyiv Post, бывшие и нынешние военные командиры формируют в Украине "отряд бессмертных", который будут преследовать россиян везде, даже в страшных снах.

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа", - сказал глава украинской военной разведки.

Он подчеркнул, что у россиян и их пропагандистов еще будет много работы в нервной, истерической обстановке.

"Отряд бессмертных ночью будет приходить в сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - заявил Буданов.

Фейки РФ о военном руководстве Украины

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Позже российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

Смотрите видео о том, как Россия запустила массовые фейки о контрнаступлении и потерях ВСУ:

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