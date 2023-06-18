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"Мы полны решимости": ВСУ могут рассчитывать на помощь от ЕС - еврокомиссар

Алина Дембицкая
18 июня 2023, 20:50 обновлено 18 июня, 20:56
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Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию, подчеркнул Тьерри Бретон.
ВСУ, Совет Евросоюза
В ЕС нацелены поддерживать Украину независимо от успехов контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 ОМБр Романа Великого

Независимо от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины, Европейский Союз планирует продолжать поддерживать нашу страну. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в интервью Le Parisien.

"Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю необходимую поддержку, мы это делаем и будем делать. Мы готовимся к тому, что война продлится не менее нескольких месяцев или дольше", - заявил Бретон.

В качестве примера еврокомиссар указал на решение Евросоюза увеличить производство боеприпасов для Украины. Он добавил, что страны ЕС передадут Украине миллион боеприпасов крупного калибра, причем не только натовского, но и советского: 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм.

Кроме того, речь идет о противотанковых ракетах типа NLAW и снарядах для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в украинской армии достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, как ВСУ прорывают первую линию обороны российских оккупантов:

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