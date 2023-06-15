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Россияне опозорились диким фейком об "уничтожении" HIMARS

Алина Дембицкая
15 июня 2023, 23:37 обновлено 15 июня, 23:37
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Очередную российскую ложь смогли разоблачить внимательные пользователи Сети.
HIMARS, армия РФ
Россияне опозорились диким фейком / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Российские пропагандисты сфабриковали дикий фейк о якобы уничтожении нескольких систем HIMARS. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

Так, российские захватчики вбросили в Сеть видео на котором якобы их бойцы уничтожили несколько HIMARS в лесополосе. Однако на самом деле – это очередная ложь оккупантов.

"На самом деле, это ролик, который снял дрон ВСУ и на нем зафиксирована украинская атака на самоходные артиллерийские установки российских оккупантов, уничтоженные меткими ударами наших воинов", - отмечают в Центре.

Отмечается, что очередную российскую ложь смогли разоблачить внимательные пользователи Сети. Люди заметили, что россияне даже не смогли удалить украинскую песню, которая играла на фоне видеоролика.

Фейки РФ об украинском военном командовании

Ранее в российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах распространили информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения.

Кроме того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики якобы ликвидировали командующего Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. Однако руководитель службы по связям с общественностью Командования Сил территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил, что это фейк.

Также российские пропагандисты создали позорный фейк об руководителе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.

Смотрите видео о том, как ВСУ мощно ответили россиянам из HIMARS:

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