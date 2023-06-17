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"Святое дело": Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из Украины

Алина Дембицкая
17 июня 2023, 21:30 обновлено 17 июня, 21:44
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Диктатор заявил, что детей якобы "спасали" целыми детдомами и это, мол, происходило легально.
Путин
Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что страна-агрессор Россия якобы легально вывозит украинских детей на свою территорию. При этом Кремль, мол, не против воссоединения вывезенных детей с их семьями. Такое заявление Путин сделал во время пресс-конференции с лидерами африканских стран, информируют российские пропагандистские СМИ.

"По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизнь и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей разлучать с семьями", - заявил глава кремлевского режима.

Как отметил Путин, детей якобы "спасали" целыми детдомами и это, мол, происходило легально.

"Абсолютно легально, поскольку руководители детдомов были их законными представителями. Мы никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями. Если их родственники объявлялись. Никаких препятствий никогда не было и никогда не будет", - сказал российский диктатор.

Смотрите в нашем телеграмм-канале циничное заявление Путина:

'Святое дело': Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из Украины
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Путин получил ордер на арест за депортацию украинских детей

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Как пояснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, Путин теперь субъект с официальным статусом подозреваемого в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где ратифицирован Римский устав.

Смотрите видео о том, как "друзья" Путина на весь мир соврали об атаке России на Киев:

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