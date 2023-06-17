"Санитарная зона" в Украине: Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь Путин

Одной из причин является то, что РФ хочет зафиксировать "достигнутые успехи", потому что ситуация для российских вооруженных сил выглядит довольно тревожной.

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Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь Путин заявлениями о "санитарной зоне" / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" на территории Украины. Экс-заместитель главы МинТОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука в интервью Главреду рассказал, чего Путин хочет достичь таким заявлением.

"Во-первых, надо зафиксировать "достигнутые успехи", потому что ситуация для российских вооруженных сил выглядит довольно, как говорит Скабеева, тревожной. Во-вторых, надо добиться прекращения огня и начала совершенно неопределенных резиновых переговоров, которые могут длиться годами. В-третьих, надо эти достижения еще и удачно продать "глубокому русскому народу", - отметил Тука.

Он подчеркнул, что эти три тезиса фактически и соответствуют вбросу, который сделал Путин о создании демилитаризованной зоны.

"Но понятно, что при текущих обстоятельствах Украина никогда не согласится на то, чтобы такая зона была создана на ее территории. Я надеюсь, что и высшее политическое руководство Украины это понимает. Но здесь Кремлем могут быть применены рычаги влияния на своих, так сказать, союзников — руководство Турции, Бразилии, Китая, в определенной степени Индии, Римо-католической церкви, Индонезии, то есть тех людей, которые пытаются таким образом играть роль внешних "миротворцев" относительно позиций коллективного Запада, который поддерживает Украину в стремлении одностороннего восстановления контроля над своей территорией", - рассказал бывший глава Луганской ВГА.

По его словам, именно для так называемых союзников РФ и высказывается такая позиция страны-агрессора — мол, смотрите, Путин готов к переговорам, войну надо остановить любой ценой.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Путин пригрозил созданием "санитарной зоны" в Украине

Недавно Путин пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

"Если прилеты на территорию РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас", - заявил российский диктатор.

Российский чиновник, заместитель председателя Совбеза страны-оккупанта России Дмитрий Медведев после странных заявлений Путина и себе размечтался о "санитарной зоне" до Львова, который он назвал "польским Лембергом".

"С учетом враждебных решений по поставкам "киевскому режиму" все больше дальнобойных видов оружия, такая линия должна проходить возле Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - выдал Медведев.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление российского диктатора о "санитарной зоне". Он подчеркнул, что Путин открыто декларирует свою единственную цель: деиндустриализацию Украины (разрушение объектов инфраструктуры и энергетики) и создание серой "санитарной" (загрязненной, безлюдной) зоны.

Смотрите полное интервью Георгия Туки специально для Главреда:

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