Медведев размечтался о 'санитарной зоне' во Львов и пригрозил Западу

Дмитрий Медведев издал очередное абсурдное заявление и пригрозил знанием кабельной связи Запада.

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Медведев пригрозил Западу / коллаж: Главред, фото: Иван Станиславский, скриншот: видео Youtube

Медведев после странных заявлений Путина и себе размечтался о "санитарной зоне" во Львов.

"С учетом враждебных решений по поставкам киевскому режиму все больше дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить границами Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Кроме этого, он в очередной раз пригрозил Западу.

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"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной дном океана", - дописал Медведев.

Чепухи от Медведева

Напомним, что Медведев разразился угрозой России "нанести превентивный ядерный удар". Заместитель Владимира Путина в Совбезе агрессора России Дмитрий Медведев испугался якобы вероятности "передачи западным миром Украине ядерного оружия".

Медведев напился и пытался убить себя. В Сети узнали об очередной попытке суицида. Дмитрий Медведев тяжело выходит из "запоя" и в трезвом состоянии в основном находится в депрессии.

США должны возместить РФ разрушение Мариуполя, Медведев вновь выдал белиберду и в который раз с очередным одиозным и бредово-пропагандистским заявлением. На этот раз Медведев потребовал, чтобы США деньгами компенсировали России убытки в плане тех городов, которые разрушили российские оккупанты.

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