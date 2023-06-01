Напился и пытался убить себя: в Сети узнали об очередной попытке суицида Медведева

Дмитрий Медведев тяжело выходит из "запоя" и в трезвом состоянии в основном пребывает в депрессии.

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Дмитрий Медведев якобы во второй раз попытался совершить самоубийство / сайт Кремля

Среди кремлевской элиты разыгрывается очередная драма. Мало того, что, по слухам, сам российский диктатор Владимир Путин переживает не самые лучшие времена из-за проблем со здоровьем, так еще и "запасной президент РФ" Дмитрий Медведев якобы допился до того, что пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, близкие заместителя секретаря Совбеза РФ, экс-президента страны-агрессора Медведева обеспокоены ухудшением состояния его физического и психического здоровья на фоне алкогольной зависимости.

"Медведев тяжело выходит из "запоя" и в трезвом состоянии в основном пребывает в депрессии. Рекомендации врачей Дмитрий Анатольевич отказывается выполнять категорически", - говорится в сообщении.

Близкие и охрана Медведева говорят о недавней неудачной попытке суицида. Медведев, будучи в состоянии опьянения, якобы "пытался нанести себе колотые раны живота и груди столовым ножом".

"Всё закончилось царапинами, легкими порезами и синяками, но это уже вторая попытка бывшего президента свести счёты с жизнью. В этот раз Медведев предсмертных записок не писал, видимо решение было спонтанным", - добавили на канале.

Слухе о попытках суицида Медведева

В конце июня 2022 года General SVR писал, что Медведев решил свести счеты с жизнью и написал пять вариантов предсмертной записки. В этих записках он якобы назвал "спецоперацию в Украине" войной и обвинил во всем своего "шефа" - президента Путина.

Охрана нашла Медведева пьяным и с пистолетом в правой руке. После уговоров он отдал пистолет, который, как выяснилось, был заряжен боевыми патронами.

После инцидента к Медведеву приставили психиатра и запретили употреблять спиртное.

Смотрите видео о том, как Медведев поднимался и опускался по кремлевской карьерной лестнице:

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