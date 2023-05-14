У Путина болезнь, которая уже не остановится: российские элиты ожидают его отставки - оппозиционер

Здоровье российского диктатора Владимира Путина продолжает ухудшаться. Ему даже сделали операцию, но болезнь уже не получится остановить. Об этом в одном из интервью заявил российский оппозиционер, историк и публицист Валерий Соловей.
Он отметил, что за здоровье Путина боролись не российские медики, а "врачи из страны с более передовой медициной".
"Он (Путин - Главред) был отодвинут благодаря чрезвычайным усилиям врачей. Причем его лечила международная бригада, главенствующую роль играли отнюдь не русские врачи, а врачи из страны с более передовой медициной, которая не является враждебной для Российской Федерации. Они наблюдали Путина, оперировали, наблюдают его до сих пор, как мне известно … Но есть болезни, которые нельзя остановить. Можно приостановить, но не остановить фатальный ход с помощью даже самых больших денег", - сказал Соловей.
Оппозиционер отметил, что это настораживает и российскую элиту. Они уже активно готовятся к путинской отставке на фоне его ухудшений здоровья.
"Это одна из ставок элит, на самом деле, чтобы все прошло относительно легитимно. (Они хотят - Главред) более плавного перехода власти в свои руки", – добавил Соловей.
Путин болен - что известно
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.
"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов.
Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
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