Путин сидел на полу с подгузником и плакал: новые ошеломляющие подробности о здоровье диктатора

Политолог утверждает, что российский диктатор продолжает лечиться от рака. Он проходит уже 3-й курс лечения.

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У Путина ухудшилось состояние здоровья / Коллаж фото сайт Кремля, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал российскую войну против Украины, продолжается лечиться от рака. В последнее время его состояние считается более серьезным. Об этом заявил политолог , бывший профессор МГИМО, школы подготовки шпионов и дипломатов Валерий Соловей, сообщает Mirror.

По данным политолога, недавно Путин перешел на новое лекарство от рака. После этого у него произошел нервный срыв. Диктатор просто закрылся в своей комнате и плакал. Даже сам Песков не опровергает слухи, а просто называет их "довольно странными".

"В настоящее время он проходит третий курс лечения. Предыдущие два были крайне неудачными", - сказал Соловей.

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Как сообщалось в Telegram-канале Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, недавно у Путина якобы произошел "нервный срыв". Утверждается, что диктатор закрылся в комнате и плакал. Охрана не могла попасть в помещение, туда смогли зайти лишь медики.

"Путин сидел на полу возле дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он вероятно пытался снять, и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на части подгузник, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно. На все обращения к нему, президент практически не реагировал, продолжая плакать навзрыд", - говорится в сообщении.

Путину стало легче лишь после того, как ему сделали инъекцию с антипсихотическим препаратом. После этого его помыли, переодели и уложили в постель.

Путин болен - что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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