Неизлечимо болен: Буданов раскрыл страшный диагноз Путина и рассказал о его двойниках

Информацию о том, что президент РФ Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Такую информацию украинский разведчик озвучил в интервью американскому изданию The Washington Post.
Буданов уверен в том, что лидер страны-агрессора неизлечимо болен раком.
Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.
"Это открытый вопрос, настоящий ли это Путин сейчас", — заявил Буданов.
Отметим, что именно с этими словами издание связало и недавнее заявление Зеленского который говорил: нет уверенности в том, что Путин до сих пор жив.
Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.
Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.
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