"Сидел на полу и истерически плакал": в Сети рассказали о нервном срыве у Путина

Терапия, которую врачи ранее назначили Путину, не дала результата. Хозяину Кремля поменяли препараты, что привело у неожиданному побочному эффекту.

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У Путина якобы начался новый скорректированный этап лечения с новыми препаратами / Фото: сайт Кремля

Врачи изменили стратегию лечения российского диктатора Владимира Путина, потому что предыдущие две терапии не дали результата. Новые препараты дали неожиданную "побочку" - у хозяина Кремля якобы случился нервный срыв. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, в субботу у Путина начался новый скорректированный этап лечения с новыми препаратами, а около десяти вечера 18 апреля охрана услышала странные звуки из комнаты, где находился президент РФ.

"На стук в дверь Путин не отвечал, попытки определить, что происходит, иными способами результатов не принесли и, потратив около семи минут, охрана, вызвав дежурных медиков, решила войти в помещение, где находился президент. Путин сидел на полу возле дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он вероятно пытался снять, и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на части подгузник, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно. На все обращения к нему, президент практически не реагировал, продолжая плакать навзрыд", - говорится в сообщении.

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Медики сделали Путину инъекцию с антипсихотическим препаратом. Когда хозяину Кремля стало легче, его помыли, переодели и уложили в постель.

"Пока непонятно, является ли это состояние Путина побочным действием от применения новых препаратов или что-то иное, но вряд ли подобное поведение главы государства во время прямой линии вдохновит граждан России и дальше терпеть режим. Можно конечно выпустить двойника, но тот в последнее время, как говорит президент, "несёт пургу", того и глядишь 8 июня с наступающим новым годом поздравит", - резюмировали на канале.

Путин болен - что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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